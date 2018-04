Wiesloch. (pol/rl) Bereits am Freitag, 29. März, kam es auf der Landesstraße L723, zu einer Drängelei. Laut Polizeibericht war ein roter Mercedes A-Klasse und ein dunkelgrüner VW Golf auf der Bundesstraße B39 in Richtung Wiesloch unterwegs.

An der roten Ampel in Höhe der Anschlussstelle Wiesloch-Rauenberg hielten die Autos auf der noch zweispurigen Straße nebeneinander an. Als beide bei Grün weiterfuhren und sich die beiden Fahrbahnen am Übergang von der B39 zur L723 zu einer Fahrbahn verengten, soll der Mercedes-Fahrer den Golf-Fahrer derart abgedrängt haben, dass der Golf auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Golf bremste scharf und konnte einem entgegenkommenden Lastwagen gerade noch ausweichen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer des roten A-Klasse-Mercedes, dessen Identität bekannt ist. Zeugen der Situation, insbesondere der Fahrer des entgegenkommenden Lasters, werden dringend gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch, unter der 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.