Walldorf. (stoy) Empört war RNZ-Leser Norbert Beutlberger, als er vor ein paar Tagen den Walldorfer Ikea besuchte. Wegen einer schweren Behinderung ist er von der Maskenpflicht befreit und trug dementsprechend keine Mund-Nasen-Bedeckung. Als ihn Security-Mitarbeiter darauf hinwiesen und sich auf das Hausrecht beriefen, wurde Beutlberger trotz seines Schwerbehindertenausweises sowie einer ärztlichen Masken-Befreiung zum Verlassen des Hauses aufgefordert. "Die Blicke der anderen Menschen sind schon schwer auszuhalten. Das Antidiskriminierungsgesetz steht über dem Hausrecht", meint der RNZ-Leser. Weiter erzählt er, dass sich der Geschäftsführer der Walldorfer Filiale entschuldigend auf eine Anordnung der Konzernleitung bezog.

Denn das schwedische Unternehmen beschloss, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes beim Besuch eines Ikea-Einrichtungshauses für alle Kunden bis auf Weiteres verpflichtend zu machen, um die Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern bestmöglich zu schützen. Dies gelte auch für den Fall, dass ein ärztliches Attest vorliege. "Um dies für Kunden mit vorliegendem Attest so angenehm wie möglich zu gestalten, akzeptieren wir auch Schal, Tuch oder Rollkragenpullover als Schutz. Wo immer möglich, bieten wir den betroffenen Kunden auch einen Schutzschild an", so Pressesprecherin Kim Steuerwald.

Ob es in begründeten Einzelfällen Sinn ergäbe, von dieser Regelung zur Maskenpflicht für alle Kunden abzuweichen, liege im Ermessen des jeweiligen Einrichtungshauses, so Steuerwald. Sie argumentierte, dass auch gefälschte Atteste in Umlauf seien, die man von echten kaum unterscheiden könne. Ferner könnte ein Kunde ohne Maske in anderen den Wunsch hervorrufen, selbst die Maske abzunehmen.

"Wir sind uns bewusst, dass wir Menschen, die ärztlicherseits vom Tragen einer Maske freigestellt sind, damit eventuell auch verärgern. Das tut uns sehr leid", heißt es weiter von Seiten des Unternehmens.