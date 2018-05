Mühlhausen. (seb) Der Antrag des FC auf Vereinsförderung zur Erweiterung der Sportanlagen sorgte in der jüngsten Mühlhausener Gemeinderatssitzung für eine Kontroverse. Vor allem mit der hohen Auslastung der vorhandenen Hallen und Spielfelder argumentierte der Verein: Man benötige bessere Trainingsmöglichkeiten nicht nur für die eigenen Teams, sondern auch für Spielgemeinschaften mit Rettigheim und Tairnbach, für Freizeitmannschaften und den Schulbetrieb.

Kritik entzündete sich am schieren Umfang der Maßnahmen mit einem Volumen von 733.000 Euro von Vereinsseite. Daran trägt die Gemeinde gemäß der regulären Vereinsförderung einen zehnprozentigen Anteil (gedeckelt auf 74.000 Euro). Dazu kommen überdies 38.000 Euro an Infrastrukturmaßnahmen, die ganz in Gemeindeverantwortung fallen. Die Kritiker zweifelten den Bedarf an und erachteten den Zuschuss mit Blick auf den Schuldenstand der Gemeinde als zu hoch. Außerdem war der Dialog mit dem FC für sie unbefriedigend: Der zusätzliche Bedarf hätte schon bei der Planung des neuen, 2016 eingeweihten Clubhauses - im Rat hatte sich damals eine ähnliche Debatte entwickelt - mitgeteilt werden sollen.

Beanstandet wurde schließlich die Art der Abstimmung: Ein Antrag der Grünen, unterstützt von SPD und Freien Wählern, zielte darauf, getrennt über alle Punkte des Antrags abzustimmen, schließlich wolle man dem FC durchaus entgegenkommen, hieß es. Die CDU erklärte wiederum, der FC habe ein Gesamtkonzept vorgelegt, das sich die Verantwortlichen gut überlegt hätten. Der Antrag wurde mit zehn zu neun Stimmen abgelehnt. Nach intensiver Diskussion wurde überwiegend mehrheitlich entschieden, die insgesamt rund 112.000 Euro in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 bereitzustellen. 13 Ja-Stimmen fand das Gesamtkonzept des Vereins.

Neben Bürgermeister Jens Spanberger gab FC-Vorstandsmitglied Rudolf Kretz Auskunft über Maßnahmen und Finanzierung. Zunächst geht es dem FC um die Modernisierung der Flutlichtanlage des vorhandenen Kunstrasenplatzes, die Erneuerung des Zauns und eine neue Lautsprecheranlage. Der Verein rechnet mit Kosten von fast 119.000 Euro, der Gemeindeanteil läge bei 11.900.

Auch im Waldparkstadion soll nach Wunsch des FC eine Flutlichtanlage installiert werden, Ziel ist, es die ganze Saison über zu nutzen. Vor allem geht es um Jugendspiele auf Verbandsebene, die neuerdings auch unter der Woche, notwendigerweise abends, stattfinden, das betonte Kretz auf kritisches Nachfragen von Daniel Bender (SPD). An den resultierenden Mehrkosten im Betrieb des Stadions wird der FC mit einer gesonderten Vereinbarung beteiligt. Die Kosten inklusive Ertüchtigung des Stromnetzes belaufen sich geschätzt auf 148.000 Euro, der Gemeindeanteil auf 14.800.

Einen kleinen Neubau plant der FC überdies: Technik für das Flutlicht, Lager und Kasse sollen in einem eigenen Häuschen (8 mal 12,5 Meter plus Terrasse) unterkommen. In diesem Zusammenhang soll der Zugang zum Sportgelände barrierefrei gestaltet werden. Bruno Sauer (Freie Wähler) und Daniel Bender äußerten Zweifel, ob ein solches zusätzliches Gebäude den Vereinsförderrichtlinien entspricht. Man rechnet mit Kosten von 129.000 Euro, der Anteil der Gemeinde läge - da Infrastruktur wie Strom gänzlich in ihre Zuständigkeit fällt - höher als zehn Prozent: bei 31.000 Euro.

Größten Widerspruch rief das geplante neue Kunstrasenspielfeld hervor: Es soll 60 mal 38 Meter groß werden und teilweise den angrenzenden Platz beanspruchen, wodurch Parkflächen wegfallen. Mit Zaun, LED-Beleuchtung und Sitzbühne soll es voraussichtlich 337.000 Euro kosten. Weil die Gemeinde hier auch für eine weitere Zufahrt, neue Parkplätze und drei LED-Straßenleuchten zuständig ist, liegt ihr Kostenanteil bei fast 54.000 Euro.

Bürgermeister Spanberger zeigte sich froh über das Engagement des Vereins zur zukunftsfähigen Gestaltung der Sportanlagen - die ja in Gemeindebesitz und damit allen Bürgern offen blieben. Mit Blick auf den vergleichsweise geringen Anteil der öffentlichen Hand sei dies "ein Geschenk für die Gemeinde".

Das meinten für die CDU auch Stephanie Kretz und Hans Becker: Für einen Beitrag von zehn Prozent werde "Infrastruktur geschaffen, die die Gemeinde attraktiver macht und die wir in dieser finanziellen Lage gar nicht bieten könnten". Zustimmen konnte auch Bianca Dolland-Göbel (Freie Wähler): "Ich sehe die Chance, dass der FC gut für die Zukunft gerüstet ist und wir bekommen für 112.000 Euro einen großen Mehrwert."

Bruno Sauer wiederum betonte zwar, man habe Verständnis und Sympathie für den FC. Der Neubau des Kassenhäuschens allerdings wecke in ihm Zweifel, aber vor allem sei es der neue Kunstrasenplatz: "Da muss ich sagen: Nein." Den "zwingenden Bedarf" könne er "aktuell nicht nachvollziehen". Auch für Daniel Bender war das Kassenhäuschen "eher strittig" und vor allem das Kunstrasenfeld zu viel: "Da sehen wir keine Notwendigkeit." Wie auch Bruno Sauer meinte er, der FC könne schließlich auch auf andere Sportplätze zurückgreifen.

Für Gerhard Welker (Grüne) ging es vor allem um die Kosten, mehr denn je plädiere er dafür zu sparen. "Verärgert" zeigte er sich vor allem wegen des mit Kassenhaus und Spielfeld enormen Umfangs der Maßnahmen: Beim Clubhaus-Neubau habe es geheißen, damit habe der FC optimale Bedingungen. Jetzt aber sei die Frage: "Was kommt noch?"