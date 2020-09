Von Hans-Dieter Siegfried

Baiertal. Das Areal des seit Jahren wegen Baumängeln und Schäden geschlossenen Wichernhauses in Baiertal beschäftigte einmal mehr den Ortschaftsrat. Der hatte bereits grünes Licht gegeben für die Rahmenbedingungen und städtebaulichen Zielvorgaben auf dem Areal des ehemaligen evangelischen Gemeindezentrums. Eine endgültige Entscheidung über das weitere Vorgehen soll in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 30. September, fallen.

In Baiertal war man sich einig, entsprechende Planungsalternativen unter Berücksichtigung des Baulandmanagements der Stadt Wiesloch auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, nach dem Abriss des Wichernhauses eine Kindertagesstätte zu errichten, zudem ist eine Wohnbebauung auf dem Gelände vorgesehen.

Delia Rothas vom Bereich Stadtentwicklung und Baurecht der Stadt äußerte sich dazu in der Sitzung des Ortschaftsrats – man tagte in der Mehrzweckhalle in Schatthausen. Ihr zufolge hat die Grundstückeigentümerin, die evangelische Kirchgemeinde, bereits eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Zwei Alternativen wurden dabei entwickelt: Zum einen eine Variante mit Reihenhäusern, zum anderen vier einzelne Gebäudekomplexe mit insgesamt etwa 20 Wohneinheiten. Vergeben werden soll die Fläche nach Vorstellung der Grundstückseigentümerin in Erbpacht.

Das Gebiet umfasst insgesamt etwas mehr als 3700 Quadratmeter. Nach der Wieslocher Kinderbetreuungs-Bedarfsplanung für 2020 besteht insbesondere für Baiertal ein erhöhter Bedarf an Ganztags-Plätzen sowohl für über als auch unter Dreijährige. Daher ist auf der westlichen Teilfläche des Geländes eine zunächst zweigruppige Kindertagesstätte mit Erweiterungsmöglichkeit auf bis zu fünf Gruppen geplant. Die Stadt strebt an, das Gelände hierfür zu erwerben. Standortvorteile sind die Synergieeffekte mit den bestehenden Einrichtungen, gerade der Pestalozzischule, und die Nähe zur Bushaltestelle.

Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Wohnbaufläche dargestellt und liegt innerhalb des Geltungsbereichs des rechtskräftigen Bebauungsplans "Ortserweiterung Süd" von 1968, der für das Areal eine Fläche für den Gemeinbedarf (etwa Kindergärten) festsetzt. "Somit ist die beabsichtigte Wohnbauentwicklung nur durch die Änderung des Bebauungsplans realisierbar", berichtete Rothas. Eine Änderung des Flächennutzungsplans sei dagegen nicht notwendig.

Auf dem Grundstück standen bis Februar dieses Jahres etwa 15 Laubbäume. Entgegen der Vorgabe der Stadt, diese zu erhalten, wurden inzwischen fast alle gerodet – von wem, wurde nicht gesagt. "Dieser ökologisch und städtebaulich äußerst kritische Eingriff ist im Zuge der Planung auszugleichen" sagte Rothas.

Im Rahmen der städtebaulichen Zielsetzungen seien entweder Reihenhäuser, Doppelhaushälften oder Stadthäuser denkbar. Die maximal zulässige Höhe der Wohngebäude müsse sich insbesondere an der nördlichen und östlichen Wohnbebauung orientieren. Daher seien, so die Vorgaben des Baurechtsamts, maximal zwei Vollgeschosse, in Teilbereichen gegebenenfalls ein zusätzliches Staffelgeschoss denkbar.

Das Plangebiet kann nach Ausführungen Delia Rothas über die Hans-Jakob-Straße (Kindertagesstätte) und Wichernstraße (Wohngebäude) erschlossen werden und müsste in das vorhandene Wegenetz integriert werden.

"Aufgrund der bereits angespannten Parkplatzsituation in Baiertal sind mindestens 1,5 KFZ-Stellplätze pro Wohneinheit herzustellen", sagte sie. Um den Radverkehr zu fördern, sind für die Zweiräder, je nach Wohnungsgröße, bis zu vier Abstellmöglichkeiten zu schaffen. In Sachen Begrünung liegt der Verwaltung insbesondere die Neuanpflanzung der 15 gefällten Laubbäumen am Herzen, je Baum muss eine Freifläche von 100 Quadratmetern geschaffen werden und es gilt zudem, den Artenschutz zu berücksichtigen. Auch eine Begrünung der flach geneigten Dächer ist in der städtischen Vorgabe mitenthalten.

Zudem spielen soziale Aspekte bei der planerischen Umsetzung eine Rolle. "Gemäß dem Baulandmanagement, das der Gemeinderat im November des Vorjahres beschlossen hat, müssen mindestens zehn Prozent der Wohnfläche für den geförderten Wohnungsbau oder gefördertes Wohneigentum bereitgestellt werden", verwies Rothas auf die geltenden Bestimmungen. Ebenso müsse gewährleistet werden, dass alle Zugänge barrierefrei seien und seniorengerechte Wohnungen entstehen.

Auf der Grundlage der Rahmenbedingungen und städtebaulichen Zielsetzungen müssten unterschiedliche Konzeptalternativen vorgelegt werden, die in Abstimmung mit der Verwaltung weiterzuentwickeln und zu vertiefen seien. Eine endgültige Entscheidung, was konkret umgesetzt werde, liege im Zuständigkeitsbereich des Gemeinderats.