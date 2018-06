Das Wichernhaus in Baiertal wird durch ein neues Gemeindezentrum ersetzt. Foto: Pfeifer

Baiertal. (rnz) In einer ökumenischen Sitzung wurde von Vertretern der evangelischen Kirchengemeinde Baiertal-Dielheim und der katholischen Pfarrgemeinde Baiertal die Auslobung eines Architektenwettbewerbs für den Neubau des ökumenischen Gemeindehauses in Baiertal beschlossen. In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Thiele aus Freiburg erfolgt eine Mehrfachbeauftragung zur Entwicklung eines Gebäude- und Raumkonzepts. Das haben die beiden Kirchengemeinden jetzt mitgeteilt.

Die evangelische und katholische Gemeinde haben sich entschieden, ein gemeinsam genutztes ökumenisches Gemeindehaus zu errichten, da die Bestandsgebäude einen hohen Modernisierungs- und Instandsetzungsbedarf haben, weder alten- noch behindertengerecht sind und in ihrem Raumangebot nicht den aktuellen Anforderungen entsprechen, wie es in der Mitteilung heißt. Unter anderem sind auf Grund der Größe die Instandhaltungs- und Betriebskosten zu aufwendig.

Neben wirtschaftlichen Aspekten, die sich aus der gemeinsamen Nutzung ergeben, soll das neue Gemeindehaus vor allem auch die gemeinsame ökumenische Zusammenarbeit der katholischen und evangelischen Kirchen stärken.

Das in der Auslobung geforderte Raumprogramm beinhaltet Gemeinde- und Nebenräume mit einer Gesamtfläche von etwa 390 Quadratmetern. Besonderen Wert legen die Kirchengemeinden auf ein möglichst flexibles Raumangebot für die vielfältigen Nutzungsanforderungen der beiden Kirchengemeinden.

Vor dem Hintergrund der langfristigen Finanzierbarkeit des Gemeindehauses will man statt eines separaten Veranstaltungssaals eine Lösung, die es ermöglicht, die drei vorgesehenen, unterschiedlich dimensionierten Mehrzweckräume sowie das Foyer zu einer erweiterten Saalfläche von circa 200 Quadratmetern zu kombinieren.

Nach der Ausgabe der Auslobung und der Wettbewerbsunterlagen wird die Abgabe der Wettbewerbsarbeiten bis zum Freitag, 21. September, gefordert. Im Oktober sollen dann die abschließende Jurysitzung, die Ausstellung der Wettbewerbsarbeiten für die Öffentlichkeit sowie die Einladung zu einer ökumenischen Gemeindeversammlung folgen.