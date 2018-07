Walldorf. (rö) Um 10.41 Uhr hat es am Mittwoch in Walldorf einen Stromausfall gegeben, der alle Haushalte betroffen hat. Bis 11.30 Uhr war fast das gesamte Versorgungsnetz der Stadtwerke Walldorf wieder aufgebaut, wie Geschäftsführer Matthias Gruber am Donnerstag auf RNZ-Anfrage mitteilte. "Das haben die Mitarbeiter sehr gut und schnell gemeistert", sagte Gruber. Acht Stadtwerke-Mitarbeiter arbeiteten nach seinen Worten an der Behebung des Stromausfalls. Nur wenige Straßen, in denen die Lösung etwas komplizierter war, mussten ein wenig länger warten, bis sie wieder Strom zur Verfügung hatten - im Walldorfer Rathaus dauerte es bis gegen 15 Uhr.

Ursache war nach ersten Erkenntnissen, dass der Bagger einer Baufirma die Mittelspannungsleitung der EnBW beschädigt hatte, eine Störung, die über das gemeinsame Umspannungswerk ins Leitungsnetz der Stadtwerke Walldorf getragen wurde. Auch aus St. Leon-Rot (Ortsteil Rot) wurden der RNZ Stromausfälle gemeldet.