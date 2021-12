Mühlhausen. (pol/mare) Wegen eines Verkehrsunfalls mit mehreren Verletzten ist die Bundesstraße B39 zwischen Mühlhausen und dem Abzweig Östringen derzeit voll gesperrt. Das teilt die Polizei mit.

Zwei schwerverletzte Beteiligte und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz des Unfalls. Eine 35-jährige Frau war gegen 8.30 Uhr mit ihrem Audi auf der B39 von Mühlhausen kommend in Richtung Angelbachtal unterwegs. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei wollte sie einem Tier, das die Straße querte, ausweichen und geriet dabei in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit einer entgegenkommenden 24-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen.

Beide Fahrerinnen erlitten schwere Verletzungen und wurden an der Unfallstelle notärztlich versorgt. Die 24-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen, die Fahrerin des Audi wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Ein im Hyundai befindliches Baby blieb offenbar unverletzt, wurde jedoch vorsorglich zur eingehenden Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

Die B39 bleibt bis zum Abschluss der Aufräum- und Reinigungsarbeiten, die derzeit noch andauern, gesperrt.

Update: Freitag, 17. Dezember 2021, 10.57 Uhr