Wiesloch. (pen) Eine Pinguin-Kolonie hat sich im Wieslocher Rathaus versammelt. Mitgebracht hat sie der Künstler Michael Stadter als Teil seiner Ausstellung "Tierisch-Menschlich". Stadter bleibt sich treu: Der in Dielheim lebende Künstler will unterhalten, die Menschen fröhlich machen. Seit 1996 beschäftigt er sich intensiv mit Malerei und seit 2000 mit Bildhauerei. Inspiriert wird er von Themen aus dem Alltag, der Umwelt, der Gesellschaft und durch die Auseinandersetzung mit anderen Künstlern und deren Werken.

In seinen Figuren zeigt sich der ironische, manchmal sogar sarkastische Blick auf allzu menschliche Eigenschaften. So werden daraus komische Karikaturen. Was ist tierisch, was ist menschlich? Stadter zeigt Verhaltensmuster auf, in denen sich Annäherungen oder gar Gemeinsamkeiten erkennen lassen. Wer beispielsweise die Pinguine betrachtet, der entdeckt viele menschliche Eigenschaften in den lustigen Holzfiguren.