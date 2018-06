Walldorf. (rö) Der Titel "PlusMinus" erklärt sich schon beim ersten Blick in die Räume der Alten Apotheke in Walldorf wie von selbst: "Farbstarke Arbeiten und fast monochrome Werke stehen hier im Dialog", erläuterten es die beiden Künstlerinnen, Mechtild Ficht-Ungers vielfältige Farbpalette trifft auf Sabine Schreiers reduzierte Tonwerte. "Plus und Minus, zwei Gegenpole, die sich anziehen, ohne die das Universum nicht funktionieren würde", sagte dazu Dr. Gerhard Baldes, der Vorsitzende des gastgebenden Vereins Kunst für Walldorf, in seiner Begrüßung der zahlreichen Gäste zur Vernissage. Und dabei, so Baldes weiter, komme es gar nicht darauf an, wer von beiden das Plus und wer das Minus ist. "Fast unser ganzes Leben spielt sich in Gegensätzen ab", sagten die Künstlerinnen, die die Einführung in ihre Werke selbst übernahmen.

Sabine Schreier und Mechtild Ficht-Unger sind beide Mitglieder der Künstlergruppe Walldorf und haben ihre Werke in der Vergangenheit schon in zahlreichen Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen gezeigt. Mechtild Ficht-Unger beschäftigt sich seit 1990 mit Malerei, anfangs mit Aquarell- und Acrylfarben, Pastellkreiden und Buntstiften. Heute liegt ihr Schwerpunkt auf abstrakter, experimenteller Acrylmalerei in Kombination mit meist außergewöhnlichen Materialien.

Sabine Schreier hat ihre künstlerische Ausbildung 1989 begonnen, belegte Unterricht und Kurse in Radierung und Plakatmalerei, Zeichnen und experimentellem Malen, heute gibt sie ihr Wissen selbst als Dozentin der Volkshochschule Südliche Bergstraße weiter. Aus ihrer Liebe zum Meer resultierte eine Werkreihe harmonischer Meerlandschaften in Acryl. Die Endlichkeit der Ressourcen der Erde und die Verschmutzung der Weltmeere mit Unmengen von Plastik ließ sie den gesellschaftlichen Wertekanon hinterfragen, zu sehen in der Reihe "Ocean.Plastic". Hier fügen sich Acryl, Graphit, Asche, verbrauchtes und erhitztes Plastik in die Arbeiten ein.

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von dem in Heidelberg lebenden Joachim Sum auf der zehnsaitigen Gitarre mit südamerikanischen Melodien. Die beiden Künstlerinnen kündigten an, bei den folgenden Ausstellungsterminen persönlich anwesend zu sein.

Info: Die Ausstellung "PlusMinus" ist bis 17. Juni samstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung in der Alten Apotheke in Walldorf zu sehen.