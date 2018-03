Wiesloch. (RNZ) Die Arbeitslosigkeit hat sich im Geschäftsstellenbezirk Wiesloch der Agentur für Arbeit von Januar auf Februar um 77 auf 2117 Personen verringert. Das waren 118 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen sank im Februar von 4,1 auf 3,9 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 4,2 Prozent belaufen. Laut Jochen Weber, Geschäftsführer operativ der Heidelberger Arbeitsagentur, setzt die Frühjahrsbelebung des Arbeitsmarkts bereits verhalten ein, sie "wird sich aber in diesem Jahr aufgrund des milden Winters nicht so stark bemerkbar machen wie in den vergangenen Jahren", so Weber.

Im Februar meldeten sich laut Arbeitsamt 614 Personen neu oder erneut arbeitslos, 94 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 687 Personen ihre Arbeitslosigkeit (84 mehr als im Vorjahreszeitraum). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1206 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 132 im Vergleich zum Vorjahr; demgegenüber stehen 1110 Abmeldungen von Arbeitslosen (ein Plus von 68). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Februar um 30 Stellen auf 546 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Bestand an Arbeitsstellen praktisch nicht geändert (plus 1). Arbeitgeber meldeten im Februar 161 neue Arbeitsstellen, seit Januar gingen 225 Arbeitsstellen ein.

Die Unterbeschäftigung belief sich im gesamten Einzugsgebiet der Heidelberger Arbeitsagentur im Februar auf 20.188 Personen, 77 weniger als im Vormonat und 945 weniger als vor einem Jahr. In der Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) werden neben den registrierten Arbeitslosen auch die Personen gezählt, die zum Beispiel an entlastenden Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik teilnehmen oder aus anderen Gründen nicht als arbeitslos gelten. Somit vermittelt sie ein umfassenderes Bild vom Defizit an regulärer Beschäftigung als die Arbeitslosigkeit.