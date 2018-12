Walldorf. (heb) Was Antisemitismus ist, muss man nicht mehr erklären, meint Johannes Franzkowski vom Punktsieben-Team bei der Begrüßung im evangelischen Gemeindehaus in Walldorf. Doch wie konnte es dazu kommen, dass sich Juden gerade in Deutschland wieder zunehmend Anfeindungen ausgesetzt sehen, dass sie sich mancherorts nicht mehr trauen, die jüdische Kopfbedeckung zu tragen, dass auf Schulhöfen "Du Jude" zu einem Schimpfwort geworden ist? Eine aktuelle Umfrage belegt, dass 89 Prozent der Juden in Europa Angst vor wachsendem Antisemitismus haben. Der Sender CNN wiederum hat 7000 Europäer befragt. Demnach ist jeder fünfte der Auffassung, Juden hätten zu viel Einfluss auf Politik und Medien, sogar jeder vierte glaubt, dass dies auf die Finanz- und Geschäftswelt zutreffe. Nur knapp die Hälfte der Befragten steht zum Existenzrecht Israels.

Doch wie kommt jemand zu judenfeindlichen Ansichten? Prof. Klaus Müller, Landeskirchlicher Beauftragter für das christlich-jüdische Gespräch, nennt das Gefühl, benachteiligt und von Teilhabemöglichkeiten beraubt zu sein. Orientierungslosigkeit und die Sehnsucht nach klaren Herrschaftsverhältnissen führten dazu, dass eine Kultur, die nach anderen Regeln lebt und andere Feste feiert, skeptisch beäugt werde.

Müller, der einige Jahre Pfarrer der Johannesgemeinde in Heidelberg war und mit einer Jüdin verheiratet ist, stellt judenfeindliche Karikaturen aus den 1930er Jahren neben Karikaturen aus heutiger Zeit und spricht von überzogener Kritik an der Politik Israels in den Medien. In den "sogenannten sozialen Medien" werde gegen Juden gehetzt und der alte Mythos einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung verbreitet.

"Wichtig ist, dass wir klar Schiff machen in unserer Kirche", betont Müller. Wie der Theologe darlegt, hat der christlich begründete Antijudaismus eine lange Tradition. Umso mehr begrüßt er, dass die Evangelische Landeskirche in Baden in ihrer Herbstsynode eine Erklärung gegen Antisemitismus verabschiedet hat.

Zu den bekanntesten judenfeindlichen Bibelstellen gehört ein Vers des Evangelisten Matthäus, der das "jüdische Volk" als Meute darstellt, die unerbittlich die Folterung und schließlich die Kreuzigung Jesu fordert und mit dem

Luther mit der Augenbinde

Schrei: "Sein Blut komme über uns und unsere Kinder!" sich selber verflucht. Alljährlich schreie uns dieser Chor in Bachs Matthäuspassion entgegen, so Müller. Der neue Bund tilge den alten, heißt es bei Luther. Aus dem erwählten Volk wurde der Irrtum des Judentums. Und die Christen wurden zu den "wahren Juden". "Bis heute sind wir dabei, diese kirchlichen Grundlehren zu überwinden", betont Müller.

In Stein gemeißelt ist die triumphierende Kirche mit Krone und Kelch und die gebrochene Synagoge mit gesenktem Kopf und Augenbinde. Nach diesen gotischen Darstellungen zeigt der Theologe ein Denkmal Luthers, dem Aktivisten im Jubiläumsjahr eine Binde verpasst hatten. Müller kommentiert: "Der geblendete Luther, hätte er doch verstanden, dass es eine Frömmigkeit gibt, die aus den Psalmen schöpft."

Die Einwanderung von Muslimen wird oft mit dem Erstarken des Antisemitismus in Verbindung gebracht. Der Koran sei keine antisemitische Schrift, betont der Pfarrer und verweist auf den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, der unter Muslimen kein höheres Antisemitismuspotenzial sieht als etwa unter Christen. Es gebe aber eine politisch radikalisierte Haltung. So habe die Hamas den Verschwörungsmythos der "Protokolle der Weisen von Zion" in ihre Charta übernommen. Dabei handelt es sich um eine einflussreiche Programmschrift antisemitischen Verschwörungsdenkens, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer rechtsextremen russischen Zeitung erstmals veröffentlicht wurde.

Ursula Bruckner, die zusammen mit Jan-Luca Lentz für das Punktsieben-team die Diskussion anregte, geht es um differenzierende Sichtweisen beim Thema Israelkritik. Es sollte möglich sein, konkretes Regierungshandeln zu kritisieren, ohne dass Antisemitismus vermutet werde. Müller verweist auf israelische Kritiker wie den Historiker Moshe Zimmermann und sagt: "Meine Kritik sollte ruhig eine andere sein, ich kann von Heidelberg oder Walldorf aus Israel leicht kritisieren, das kostet mich nichts." Unrecht müsse auch Unrecht genannt werden dürfen, fordert eine Vertreterin des Wieslocher Vereins "Bildung und Begegnung Palästina". Die Perspektive der Palästinenser komme in der Bildung zu kurz.

Gefragt wurde auch danach, warum so viele Jugendliche so wenig mit dem Thema Holocaust anfangen können. Vielleicht behandeln wir das Thema zu sehr als historisches Ereignis und nicht so sehr als Impuls, die Zukunft neu zu gestalten, fragt Müller. Hoffnungsvolle Zeichen sieht er in Initiativen im heutigen Israel, die Juden und Palästinenser mit ihren Leidensgeschichten miteinander ins Gespräch bringen wollen.