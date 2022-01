Angelbachtal. (ram) Ab kommendem Montag, 17. Januar, müssen insbesondre Pendler mit Behinderungen auf ihrem Weg durch Angelbachtal-Michelfeld rechnen. Wie mehrfach berichtet, beginnen dann die Arbeiten zum Bau eines Mini-Kreisverkehrs in Michelfeld, am Knoten der L551 (Friedrichstraße/Wilhelmstraße) Richtung Waldangelloch und der K4177 (Karlstraße) Richtung Sinsheim-Dühren. Dazu muss zunächst das ehemalige Gasthaus "Löwen" abgerissen und im Untergrund die Kanal- und die über 100 Jahre alte Wasserleitung erneuert werden. Wie die Gemeinde mitteilt,e werden die Arbeiten bis in den Sommer dauern.

Die Kreuzung und damit auch Teile der Michelfelder Ortsdurchfahrt werden während der Bauzeit voll gesperrt. Parallel muss der Verkehrsknoten Friedrichstraße/Friedhofstraße voraussichtlich für die Dauer von drei Wochen voll gesperrt werden. Dort werden im Zuge der Generalsanierung der Friedhofstraße auch Kanal- und Wasserleitungsarbeiten im Kreuzungsbereich der Friedrichstraße erforderlich.

Der überörtliche Schwerlastverkehr soll während der Kreisel-Baumaßnahme weiträumig um Michelfeld herumgeleitet werden, erklärt Bürgermeister Frank Werner auf Anfrage. Der LKW-Verkehr von, beziehungsweise in Richtung, Eppingen wird über die L550 und die B39 (Hilsbach/Weiler/Sinsheim/Dühren/Eschelbach) umgeleitet.

Autos können den gesperrten Kreuzungsbereich innerörtlich über die Industriestraße umfahren und dann über die Karlstraße (K4177) Richtung Dühren beziehungsweise über Eschelbach (B39) nach Angelbachtal-Eichtersheim gelangen. Die Erreichbarkeit der Geschäfte an der Kreiselbaustelle soll über die gesamte Bauzeit sichergestellt werden, so der Bürgermeister. Hintergrund der Kreisel-Baumaßnahme sind zahlreiche Unfälle, die sich in der Vergangenheit an der stark frequentierten Kreuzung ereignet hatten. Aber auch längere Rückstaus während des Berufsverkehrs dürften durch den besseren Verkehrsfluss am Kreisel Geschichte sein.