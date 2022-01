Von Sophia Stoye

Wiesloch. In ganz Deutschland wurden mehrere Ebay-Kunden in seinem Namen um ihr Geld betrogen – ohne dass Nadi V. (Name von der Redaktion geändert) irgendetwas davon bemerkte. Der Fall des 26-jährigen Walldorfers zeigt, wie schnell man zum Täter werden kann. Am gestrigen Mittwoch musste er sich wegen leichtfertiger Geldwäsche vor dem Amtsgericht Wiesloch verantworten und wurde zu einer Geldstrafe von 2400 Euro verurteilt – obwohl alle Prozessbeteiligten der Meinung waren, dass er eigentlich Opfer statt Täter ist.

Von Kriminalität habe sich Nadi V. immer ferngehalten. "So haben mich meine Eltern erzogen", sagt er vor Gericht. Im Frühjahr 2021 ändert sich das: Der 26-Jährige ist in den letzten Zügen seines Wirtschaftsingenieursstudiums. Parallel will er sich etwas dazuverdienen und schaut sich nach einem Minijob um. Ein Freund weist ihn auf ein Stellenangebot einer Jobbörse im Internet als Produkttester hin. "Da ging es darum, den Service von Banken oder Hotels zu testen", berichtet Nadi V.: "Die Internetseite sah sehr seriös aus." Pro Auftrag gibt es 45 Euro, einen Mitarbeiter des Unternehmens bekommt er nie zu Gesicht. "Das lief alles per Mail."

Der 26-Jährige bewirbt sich bei der Firma, die ihm gleich einen Probe-Auftrag anbietet. Nadi V. soll ein Konto bei der Fidor-Bank eröffnen und im Zuge dessen deren Service bewerten – alles digital. Dafür stellen ihm die Auftraggeber eine E-Mail-Adresse und Rufnummer zur Verfügung und erteilen ihm genaue Anweisungen. "Ich sollte komplett so tun, als würde ich ein Konto eröffnen", erklärt der Angeklagte. Der ganze Prozess lief über eine App, "am Ende sollte ich einen Code eingeben, der den Vorgang dann abbrechen würde". Doch so kommt es nicht und das Konto wird tatsächlich eröffnet.

Weil Nadi V. eine Rufnummer der Auftraggeber angibt, haben die bis heute Unbekannten uneingeschränkten Zugang zu seinem Konto. Sie nutzen es für Betrugstaten auf der Verkaufsplattform "Ebay", insgesamt erschleichen sie sich etwa 6700 Euro – alles im Namen des Angeklagten. Direkt nachdem das Geld, das die Kundinnen und Kunden im Voraus bezahlten, auf das Konto des Angeklagten überwiesen wurde, buchen es die Betrüger ab. Mit dem ergaunerten Geld kaufen sie sich vor allem Kryptowährung.

"Ich habe ihnen vertraut, weil alles so seriös aussah", erklärt der Angeklagte. Aber als Nadi V. zwei Wochen nach dem "Probe-Auftrag" noch immer kein Arbeitsvertrag zugeschickt wird und auch kein Honorar erhält, wird er skeptisch. Deshalb meldet er sich kein weiteres Mal bei den Auftraggebern. Ein paar Monate später bekommt der 26-Jährige dann einen Brief von der Polizei. "Als ich den Namen ,Fidor-Bank’ gelesen habe und gesehen habe, dass ich Beschuldigter bin, habe ich gemerkt, dass ich komplett reingelegt wurde."

Auch wenn alle Prozessbeteiligten den Aussagen des 26-Jährigen Glauben schenken, bleibt ein Haken: Während der Kontoeröffnung muss Nadi V. seine Identität verifizieren und spricht deshalb mit einer Bankmitarbeiterin per Videoanruf. Fragen wie "Sind Sie sicher, dass es sich nicht um eine Marktforschung handelt?" oder "Hat Sie jemand dazu beauftragt, das Konto zu eröffnen?" beantwortet er mit "Nein".

"Es hätte sich aufdringen müssen, dass da etwas nicht stimmt", sagt Staatsanwältin Michaela Furlani und mahnt: "Sie waren da schon sehr naiv." Verteidiger Gennadi Rudak hielt dagegen: Wenn man so einen Auftrag mit gezielten Anweisungen bekomme, müsse man sich nicht Gedanken machen, "weil das der Sinn der Sache ist".

Zwar sehe er Nadi V. auch als Opfer, "aber der Straftatbestand ist erfüllt", so Richter Jens Lorenz. Nadi V. hätte darauf kommen müssen, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugehe. Der Angeklagte akzeptiert voraussichtlich das Urteil, aber ist sich sicher: "Die Täter werden jetzt darüber lachen."