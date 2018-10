Wiesloch. (rnz) Bei strahlendem Sonnenschein konnte Schulleiterin Karin Senn viele große und kleine Gäste in der Albert-Schweitzer-Schule in Wiesloch begrüßen. Darunter Schüler und Eltern, Freunde und Ehemalige, Bürgermeisterin Sibylle Würfel als Vorsitzende des Schulverbands, Oberbürgermeister Dirk Elkemann und Bürgermeister Ludwig Sauer als Vertreter der Stadt sowie Kikusch-Leiterin Elke Ditton, Monique Enders vom Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkt und Jürgen Braun von der Bürgerstiftung Wiesloch. Sie alle waren in das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen gekommen, um gemeinsam die Einweihung des neuen Schulhofs zu feiern.

Schulleiterin Karin Senn und die beiden Schülersprecherinnen Aysenur Bayram und Isabell Pöthke berichteten über den langwierigen Umgestaltungsprozess. Ein Schuljahr lang hatte die Schülermitverwaltung (SMV) hieran mitgewirkt, und letztlich konnten ganz unterschiedliche Ideen für die Kinder und Jugendlichen vor Ort realisiert werden. Karin Senn erinnerte zudem daran, dass neben dem Schulträger auch Sponsoren und viele fleißige Helfer zum Gelingen des Projekts beigetragen hatten, denen der besondere Dank gelte. Für die Koordination der Arbeiten zeichnete Carolin Schomakers vom Gebäudemanagement der Stadt Wiesloch verantwortlich.

Als erste Maßnahme war das vom Team des Wieslocher Kinderkleider- und Spielwarenmarkts finanzierte Graffiti-Projekt zur Gestaltung der Garagentore nach Schüler-Entwürfen mit dem Graffiti-Künstler Marco Billmaier in Angriff genommen worden. Weiter ging es mit der der aus drei Liegebänken bestehenden "Chill-Ecke", die der Bauhof installierte und die bereits von den Jugendlichen sehr gut angenommen würden, wie es hieß. Schließlich frischte eine Gruppe engagierter Eltern - allen voran die Elternbeiratsvorsitzenden Antonella Sambito und Sabine Heilig - mit neuer Farbe die Hüpfspielanlage wieder auf. Ein Streetball-Basketballfeld wurde im Hof aufgemalt und Schülerinnen der Klassen 8 und 9 sorgten für eine farbenfrohe Besprühung der Mülleimer. Die Wieslocher Stadtgärtner kümmerten sich um die Neubepflanzung des Schulgebäudes an der Ostseite und die drehbare Kletterpyramide neben dem Schulgarten sei längst "das Highlight für die Kleinen", so Karin Senn. Und die Schulleiterin kündigte noch eine weitere Attraktion an: Eine dreistufige Reckstange, finanziert über den Rotary-Club Schwetzingen-Kurpfalz, die in Kürze eintreffen werde.

Allerdings hätten nicht alle Ideen und Wünsche realisiert werden können, etwa die angedachte farbige Aufwertung der grauen Überdachung vor dem Eingang der Schule. Letztlich habe diese gemeinsam mit der Kinderkunstschule Kikusch geplante künstlerische Gestaltung der Stahlkonstruktion wegen technischer Schwierigkeiten verworfen werden müssen. Doch im Rahmen der langjährigen Zusammenarbeit mit der Kikusch und ihrer Dozentin Gabi Eisnecker habe man schließlich auf Anregungen der SMV farbige Akzente im Schulhaus selbst gesetzt. Ein Jahr lang arbeiteten die Klassen 8 und 9 an mehreren Wandbildern und sechs großen, abstrakten Skulpturen, die nun zur Schulhof-Einweihung erstmals im Foyer präsentiert wurden. Finanziert wurde das Projekt durch den Lions-Club Wiesloch-Südliche Bergstraße.

Die Leiterin der Albert-Schweitzer-Schule lud alle Gäste zum "Schauen, Staunen, Spielen, Essen und Trinken" ein. Auf dem Schulgelände waren Stationen eingerichtet, an denen die Besucher sich auf der Slack-Line oder am Basketballkorb üben konnten, Himmel und Hölle, Sackhüpfen oder Frisbee spielen konnten. Eine Wellness-Ecke, Torwandschießen und Fußballspiel sowie ein Fahrradparcoursrundeten das Programm ab.