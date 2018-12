Ihre Berufs- und Reiseträume sind wahr geworden: Tanja Stindl aus Wiesloch - hier am Pooldeck der Aidablu - genießt ihr Leben und ihre Arbeit auf hoher See. Foto: Brigitte Geiselhart

Von Brigitte Geiselhart

Wiesloch. Eine Speedboot-Tour an der mexikanischen Küste. In Mittelamerika Brüllaffen in freier Landschaft bewundern. Eine schweißtreibende Wanderung durch den Regenwald. Nicht zu vergessen interessante Städtebesichtigungstouren. Höhepunkte, auf die sich Urlauber schon lange gefreut haben. Höhepunkte auch für Tanja Stindl aus Wiesloch. Die studierte Tourismusmanagerin ist auf den Meeren der Welt zuhause. Als "Scout" der Aida-Flotte ist die 27-Jährige unter anderem dafür zuständig, Kreuzfahrer bei ihren Landausflügen zu begleiten und dafür da zu sein, dass es ihnen an nichts fehlt.

Luft 28 Grad, Meerestemperatur 29 Grad, genügend Wasser unter dem Kiel. Perfekte Voraussetzungen für die rund 2100 Gäste und 620 Besatzungsmitglieder der Aidablu, die vom Mittelmeer kommend den Suez-Kanal bereits hinter sich gelassen haben. Zwei Tage lag man in der jordanischen Hafenstadt Aqaba vor Anker, wird nach ein paar entspannenden Seetagen den Oman erreichen und dann im Indischen Ozean Kurs auf die Seychellen, Madagaskar und Mauritius nehmen.

An Bord trifft man auch auf Tanja Stindl. Sie ist stets gut drauf. Immerwährender Urlaub? Nein, dafür eine anstrengende Siebentagewoche. Auch an Seetagen wird es Tanja Stindl garantiert nicht langweilig. Dann werden die Gäste am Schalter beraten, auf der "Theatrium"-Bühne der Aidablu gilt es, vor großem Publikum die Ausflüge der nächsten Tage vorzustellen. Büroarbeiten stehen an, Informationen über kommende Häfen und Routen müssen gesammelt werden. Für Abwechslung ist immer gesorgt.

Gerade auch an Landtagen ist Tanja Stindl immer auf Achse. Im Hintergrund die Aidablu im Hafen von Aqaba. Foto: Geiselhart

Nach ihrem Abitur am Ottheinrich-Gymnasium ging Tanja Stindl im Rahmen eines "Work & Holiday"-Aufenthalts zehn Monate nach Australien, hat später im Sickinger Hof in Walldorf gekellnert und dann ihr Tourismusmanagement-Studium in Karlsruhe begonnen. Ein Auslandssemester hat sie wieder in Australien verbracht, hat fünf Monate im Südseeparadies der Cook-Inseln für einen Reiseveranstalter und nach Abschluss ihres Studiums zwei Jahre für eine IT-Firma im Eventmanagement gearbeitet. "Auf der CMT in Stuttgart bin ich dann auf Aida Cruises gestoßen", erzählt die Wieslocherin. Und sie entschloss sich, Anfang 2016 "völliges Neuland" zu betreten, als es an Bord der neuen Aidaprima zu westeuropäischen Metropolen ging.

"Ich bin so richtig auf den Geschmack gekommen", sagt Tanja Stindl lachend. Die Karibik hat sie genauso gesehen wie den Polarkreis und Spitzbergen, war in Indien und Südostasien, auch auf Grönland und dem nordamerikanischen Kontinent. Und sie kann nach wie vor vom Leben auf hoher See nicht genug bekommen. "Wir sind hier wie eine große Familie", sagt sie und schwärmt vom guten kollegialen Miteinander in der ganzen Mannschaft. Dass man sich mit ihr nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Spanisch und Arabisch unterhalten kann, kommt ihr natürlich ebenfalls gut zupass. Derzeit werde sie als "Tour Manager" eingearbeitet und damit auf die nächste Stufe der Karriereleiter vorbereitet, erzählt Tanja Stindl.

Weihnachten und der Jahreswechsel werden dieses Jahr nicht im heimischen Umfeld, sondern unter tropischer Sonne gefeiert. "Der Kapitän hält dann seine Weihnachtsansprache, die Crew rückt noch enger zusammen und singt Weihnachtslieder in unterschiedlichen Sprachen für die Gäste", weiß Tanja Stindl - und freut sich ganz besonders, dass an Weihnachten ihre Eltern erstmals als Urlauber an Bord kommen. "Heimat bleibt Heimat", sagt Tanja Stindl. Nach Hause geht’s für sie erst wieder Ende Februar 2019. Volleyballspielen bei der TSG Wiesloch, Standard- und Latein-Tanzen bei der Tanzschule Kronenberger in Walldorf - all diese Hobbys kann Tanja Stindl zuhause dann wieder auffrischen. Natürlich auch Freunde treffen und so manchen Spaziergang übers Kopfsteinpflaster und die engen Gässchen ihrer geliebten Heimatstadt machen. "Aber dann kommt auch schon wieder das Fernweh", weiß Tanja Stindl. Von der weiten Welt hat die Wieslocherin noch lange nicht genug.