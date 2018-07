Walldorf. (jdh) Sie hatten sich getreu ihres Mottos "12 Jahre durchgesneakt" - jetzt hielten sie endlich die schlichte blaue Mappe in den Händen, für die sie so lange gearbeitet hatten. Alle 109 zum Abschluss am Gymnasium Walldorf angetretenen Schüler haben ihr Abitur bestanden und bekamen zur Entlassfeier ihre Zeugnisse überreicht. Dabei hatten ganze 34 Schüler die "Eins vor dem Komma". Zum Einzug der Abiturienten in die Astoria-Halle spielten das schuleigene Orchester und die Bigband stimmig "Conquest of Paradise". Neben den Abiturienten, deren Angehörigen und den Lehrern waren auch viele Ehrengäste gekommen.

Hintergrund Namen der Absolventen: Aus Walldorf: Julius Albrecht, Tom Albrecht, Miriam Berenbold, Lene Bittner, Fiora Blettner, Clara Bold, Robert Brede, Hannah Bucher, Louisa Byczkowski, Teresa Byczkowski, Atanaska Chausheva, Saša Cvetkovic, Carlotta Eibich, Tugranur Engin, Irene Fischer, Thyra Forest, Tim Goerke, Emma Goldstein, Max González Sáez-Díez, Sophia Gottfried, Timo [+] Lesen Sie mehr Namen der Absolventen: Aus Walldorf: Julius Albrecht, Tom Albrecht, Miriam Berenbold, Lene Bittner, Fiora Blettner, Clara Bold, Robert Brede, Hannah Bucher, Louisa Byczkowski, Teresa Byczkowski, Atanaska Chausheva, Saša Cvetkovic, Carlotta Eibich, Tugranur Engin, Irene Fischer, Thyra Forest, Tim Goerke, Emma Goldstein, Max González Sáez-Díez, Sophia Gottfried, Timo Harfst, Max Hartl, Cora Hartmann, Marc Heptig, Simona Hoff, Victoria Hoffmann, Emilie Houghton-Larsen, Maren Hüther, Nele Hyner, Christian Kaiser, Franziska Kaltenmaier, Florian Kirchmann, Lennart Kolata, Mark Kuhrs, Emma Kuppe, Julian Lacher, Sophie Lamour, Elyes Leschber, Max Ludwig, Jonah Mayer, Dominic Mildenberger, Selina Mohr, Niklas Müller, Sophie Nauert, Neele Nordmann, Lavinia Ollhoff, Lars Ostertag, Eren Özay, Inga Pfeiffer, Alexandra Philipp, Laura Pichler, Yolanda Pichler, Carolin Resag, Johanna Reuschel, Niklas Reutner, Florian Roth, Heiko Scheerer, Jule Schleich, Maren Schmitz, Jan Louis Schöppe, Maja Siebold, Margarita Stamm, Rojhat Sünbül, Serge Thilges, Muhammed Uzun, Patrick Weisbrod, Connor Wolf; aus St. Leon-Rot: Simon Back, Barbara Becker, Kim Bethke, Marie Edinger, Florian Erbrecht, Thorben Götzmann, Britta Hauser, Eva Hauser, Teresa Haußmann, Fabienne Heger, Fernando Hessenauer, Daniel Ittensohn, Patrick Klein, Sara Klevenz, Eleni Manzke, Kai Müller, Frederic Redmann, Sefkan Sahin, Tom Schäffner, Julina Schmittnägel, Zoë Schötterl-Glausch, Iva Schwarz, Tizian Senger, Raphael Thome, Sarah Trumpfheller, Stella Weis, Maren Wolter. Aus Malsch: Marlene Herrmann, Antonia Knab. Aus Mühlhausen: Lorenz Büttner. Aus Neulußheim: Emily Köpke, Julian Kunz, Nils Neumann. Aus Nußloch: Jannik Maisch, Adrian Sadeghian. Aus Rauenberg: Louis Löser. Aus Reilingen: Caroline Baust, Lukas Marquetant, Johannes Schneider. Aus Sandhausen: Louisa Danner. Aus Schwetzingen: Kaja Kray. Aus Wiesloch: Dilan Aslan.

[-] Weniger anzeigen

Der stellvertretende Schulleiter Jürgen Brunsch erinnerte sich, dass er einst selbst von einigen der diesjährigen Absolventen am Gymnasium begrüßt wurde, die er nun verabschiedete. Die Streicherklasse 6a erklärte aus aktuellem Anlass: "Eigentlich waren wir für die Meisterschaftsfeier der Nationalmannschaft gebucht." Nachdem die aber ausblieb, konnten sie dann doch den "Brookland Boogy" darbieten.

"Ihr habt euer Abitur geschafft - Wow!": Schulleiter Gerald Kiefer nutzte seine Rede, um sich zu empören: Über die "Empörungskultur", die vor allem im Internet allgegenwärtig werde. Er selbst habe dabei Glück gehabt - obwohl er den "Abistreich" verboten habe, habe es weder Rücktrittsforderungen noch "Shitstorms" gegeben. Und auch nur wenige Verschwörungstheorien. Kiefer zitierte Verleger Jakob Augstein, der das Netz als Welt der Misslaunigen und Undisziplinierten bezeichnet hat.

Die Petition gegen das diesjährige Englischabitur mit 35.000 Unterstützern habe den Titel "Das Abitur 2018 im Fach Englisch war unfair!" getragen: Inhaltlich wollte Kiefer das nicht werten, der "pauschale Vorwurf" und "dieses Ausrufezeichen" ließen den Leser die Empörung aber "beinahe körperlich spüren". Und die jetzt vorliegenden Abiturergebnisse sprechen ihm zufolge auch eine ganz andere Sprache. Den Abiturienten gab der Schulleiter zahlreiche Empfehlungen mit, auf Platz eins das Motto "Keep cool". Gerald Kiefer Schlussappell lautete: "Entfacht Liebe, nicht Hass".

Passend dazu bot der Chor der Schule dann "Can you feel the Love tonight". Die Abiturientenrede hielt Scheffelpreisträgerin Fiora Blettner. Obwohl diese Aufgabe jemandem mit "besonderen rhetorischen Fähigkeiten" zufallen sollte, sei ihre Reaktion darauf, die Rede halten zu dürfen, zunächst nur "krass" gewesen. Als Fünftklässlerin habe sie sich beim Blick aufs Abitur klein gefühlt. Jetzt, als Abiturientin, fühle sie sich mit Blick aufs Studium wieder klein.

Sie dachte an gemeinsame Erlebnisse zurück, und sei es das gemeinsame "Empören" über zu schwere Klausuren. Lehrer, die Schülern mit Respekt und Wertschätzung begegnen würden, seien eine "Inspiration", betonte Fiora Blettner. Besonders in der Kursstufe seien die Lehrer den Schülern mehr auf Augenhöhe begegnet. Schließlich dankte sie "allen, die zum Schulleben beitragen".

Das folgende Lied "For Good" von Wicked Crew nahm Bürgermeisterin Christiane Staab als Einstieg für ihre Rede, enthalte es doch einen der schönsten Sätze, die es gebe: "Weil ich dich kenne, bin ich ein besserer Mensch geworden." Mit einem Augenzwinkern meinte Christiane Staab: "Im Gegensatz zur Nationalmannschaft tragen sich Schüler gegenseitig." Die Stadt könne nämlich "nur eine Bühne bieten", die Gebäude bauen. Belebt würden diese erst von Schülern, Lehrern und Eltern.

Nach weiteren Grußworten und Glückwünschen von Elternbeirat und Freundeskreis wurden schließlich Zeugnisse und Preise überreicht (siehe Kasten). Besonders voll wurde es bei der Ehrung der Schülermitverantwortung, waren dort in diesem Jahrgang doch ganze 24 Schüler aktiv. Schließlich endete der offizielle Teil der Feier mit einem Highlight: Der Musikkurs brachte den "4 Chords Song" dar.