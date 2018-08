Wiesloch/Rauenberg. (pri/pol/mare) Über 50.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntagabend bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg. Das meldet die Polizei.

Ein 42-jähriger Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Jaguar auf dem linken Fahrstreifen der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Am Baustellenbeginn in Höhe der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch fuhr er einem vor ihm bremsenden 27-jährigen Mann auf dessen Peugeot auf und schob diesen auf einen davor befindlichen Audi.

Anschließend wurde der Audi gegen einen Opel auf der rechten Fahrspur und einen Mercedes auf der linken Fahrspur geschoben. Alle 18 Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben, nach Auskunft des Notarztes, unverletzt.

Alle Fahrzeuge, außer dem Mercedes, mussten abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen blieb bis circa 20 Uhr gesperrt.

Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf unterstützte die Absicherung der Unfallstelle während der Unfallaufnahme. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Update: 30. Juli 2018, 14.18 Uhr