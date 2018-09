A6 bei Wiesloch. (pol/mün) Eine 33 Jahre alte Mercedes-Fahrerin krachte am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der A6 zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Abfahrt Rauenberg erst in eine Warnbarke und dann in einen Sicherungsanhänger, der auf die Autobahn-Vollsperrung hinwies. Der Mercedes geriet ins Schleudern und nach einem Zusammenstoß mit der Leitplanke blieb das Auto entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die Frau blieb zum Glück unverletzt.

Die Fahrerin berichtete der Polizei, dass kurz vor dem Unfall ein unbekannter Autofahrer vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen gewechselt sei. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei sie auf den Standstreifen ausgewichen.

Der unachtsam die Fahrspur wechselnde Unfallverursacher sei einfach weiter gefahren.

Am Mercedes und am Sicherungsanhänger entstanden mehr als 40.000 Euro Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die sich unter der Rufnummer 06227/358260 melden sollen.