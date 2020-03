A5 bei Walldorf. (pri/mare) Auf der Autobahn A5 hat sich am Mittwochnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Das teilt die Polizei mit. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 12.15 Uhr in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er mit seinem Wagen am Autobahnkreuz Walldorf einem am Stauende stehenden Sattelzug ins Heck prallte.

Der 56-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann in Lebensgefahr schweben. Der Mercedes war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand rund 50.000 Euro Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme, der Landung des Rettungshubschraubers und der Aufräumarbeiten war der rechte Fahrstreifen sowie der Beschleunigungsstreifen der Überleitung zur A6 in Richtung Heilbronn vorübergehend gesperrt. Es kam zu einem mehrere Kilometer langen Stau.

Update: Mittwoch, 11. März 2020, 15.22 Uhr