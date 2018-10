Bad Schönborn. (pol/mare) Ein 46-jähriger Kleinlaster-Fahrer kämpft nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A5 bei Bad Schönborn am Mittwochnachmittag um sein Leben. Das berichtet die Polizei.

Der 46-jährige Pole war demnach gegen 12.30 Uhr in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Dabei fuhr er aus noch unklarer Ursache ungebremst auf einen am Stauende stehenden Sattelzug eines 38-jährigen Fahrers auf und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den Mann aus dem Auto befreien. Per Rettungshubschrauber wurde in ein Krankenhaus geflogen, er schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Der 38-Jährige blieb unverletzt.

Infolge des Unfalls staute sich der Verkehr bis zur Anschlussstelle Kronau zurück. Die nach Strecke war zunächst voll gesperrt. Erst gegen 13.15 Uhr konnten nach der Bergung Fahrers zwei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Die rechte Fahrspur blieb indessen noch wegen Abschleppmaßnahmen bezüglich des Kleinlasters sowie aufgrund notwendig gewordener Nassreinigung bis gegen 14.50 Uhr gesperrt.