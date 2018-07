Dielheim. (rö) Im Dielheimer Inselkindergarten werden durch die Erweiterung des Betreuungsangebots weitere Schlafräume benötigt. Die jetzige Situation mit der Nutzung des Turmraums im ersten Obergeschoss als alleinigem Schlafsaal sei ungünstig. Weitere Schlafmöglichkeiten wollte die Verwaltung durch die Umnutzung zweier bestehender Räume im Untergeschoss des Gebäudes schaffen. Damit zeigte sich allerdings der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nur teilweise einverstanden: Es wurde von mehreren Räten bezweifelt, ob die Kellerräume für diesen Zweck geeignet sind. Am Ende verblieb man so, dass die Verwaltung die Räume nochmals auf ihre Eignung überprüfen wird und nur bei einem positiven Ergebnis das Baugesuch auf den Weg bringen wird. Dem konnte sich das Gremium einstimmig anschließen.

Bürgermeister Hans-Dieter Weis sprach eingangs von "keiner allzu großen Maßnahme", Bauamtsleiter Jürgen Laier erläuterte die Details. Diese seien mit dem Baurechtsamt und dem Amt für vorbeugenden Brandschutz des Rhein-Neckar-Kreises vorbesprochen. Laut Laier werden beide Räume derzeit als Abstellräume genutzt und verfügen über Fenster zu einem Lichtschacht in Richtung Spielplatz. Für die Verbesserung der Fluchtwegesituation müsse man zwei kleinere Treppen installieren.

Die Kosten bezifferte der Bauamtsleiter auf 30 000 bis 40 000 Euro, die außerplanmäßig bereitgestellt werden müsste. Was die Eignung der Räume angeht, machte Laier während der Diskussion darauf aufmerksam, dass für einen der beiden Räume bereits eine Genehmigung als Aufenthalts-/Gymnastikraum vorliege. Außerdem habe man in diesem Bereich vor ungefähr fünf Jahren im Zug des Konjunkturprogramms des Bundes auch "energetisch etwas getan".

"Ich bin mit dieser Planung total unzufrieden", erklärte Ernst Hofstetter (CDU). Er habe in der Diskussion um die Erweiterung des Eckertsberg-Kindergartens mehr Plätze gefordert, was damals abgelehnt worden sei. "Jetzt sind unsere Kindergärten voll", habe die Verwaltung die Kinderzahlen offensichtlich falsch eingeschätzt. Hofstetter vermisste die Barrierefreiheit, als Schlafräume seien die Kellerräume "ungeeignet". Klaus Eberle (CDU) fügte an: "Es sollte gewährleistet sein, dass wir sämtliche Auflagen erfüllen." Auch Josef Blum (SPD) zeigte sich skeptisch "Ich bezweifle, dass die Räume im Keller geeignet sind."

Diskussionen gab es um die Kinderzahlen. Während Ernst Hofstetter behauptete, dass man im Insel-Kindergarten jetzt "30 Kinder mehr" habe, erklärte Hauptamtsleiter Manfred Heinisch, dass aktuell zehn Kinder die Einrichtung verlassen und dafür zum neuen Kindergartenjahr 20 neue Kinder kommen.

Die Überlegung, das Baugesuch zunächst zurückzustellen, bis alle Zweifel beseitigt sind, kommentierte Manfred Heinisch mit dem Hinweis auf die drängende Zeit: "Rein formal bedeutet das, dass wir 20 Kindern die Aufnahme verweigern." So entschied man sich letztlich für den vorgeschlagenen Kompromiss.