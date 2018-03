Von Alfred Kamuf

St. Leon-Rot. "Nörgel Nick", "Tussi Tanja" und "Rumhäng Rico" vom allzeit aktiven sozialen Netzwerk hatten in ihren live eingeblendeten Kommentaren natürlich immer wieder etwas auszusetzen, doch ansonsten ernteten Sascha Zeus und Michael Wirbitzky stürmischen Applaus bei ihrem Auftritt im voll besetzten Harres. Dort präsentierten die beiden Comedians von der "SWR 3 Morningshow" gewohnt scharfzüngig und humorvoll ihr aktuelles Bühnenprogramm.

Anders als erwartet begann Sascha Zeus an der Saaltür seinen Auftritt, und anders als erwartet war er dabei gekleidet, in einen "krass"-grünen Jogging-Anzug. Mit seiner Aufforderung, "anders als sonst" den Beifall für seinen Partner zu unterlassen und ausschließlich ihm zu geben, sorgte "Saschi-Spatz" nicht nur für einen ersten Beifallssturm, den "Wirbi" gekonnt verstärkte, sondern auch für einen lockeren Start in das angekündigte Kostüm- und Perückenfestival.

Kaum waren die von Zeus in einer Plastiktüte frisch vom Discounter mitgebrachten Lebensmittel von Wirbitzky einer kritischen "probiotischen" Prüfung unterzogen worden, da meldete sich "Peter Gedöns" telefonisch von seiner Kreuzfahrt auf einem italienischen Luxusliner. Dass er beim geliebten Ausfüllen von Kreuzworträtseln irrtümlich den Begriff "Ehe" als "Lebensende mit drei Buchstaben" favorisierte, löste stürmische Begeisterung aus.

"Wer mit 80 stirbt, ist in seiner Clique der Loser", befand Wirbitzky zum Thema "Überalterung unserer Gesellschaft" und unterbreitete auch gleich einige unkonventionelle Lösungsvorschläge, die allesamt politisch unkorrekt waren. Mit "Frau Bierthaler" alias Sascha Zeus trat eine weitere fest zur Morningshow gehörende Figur auf. Falsche Anglizismen nahm Zeus aufs Korn und sorgte mit den typischen Wortverwechslungen für Heiterkeit, wenn beispielsweise aus Inkompetenz Inkontinenz wird und Allergiker zu Algeriern werden.

Wie vertraut der Großteil der Anwesenden mit allen fiktiven Charakteren aus der Morningshow ist, zeigte sich bei einem gemeinsam mit dem Duo ad hoc gespielten Sketch aus der Serie "Nix verstehn in Athen". Das Publikum übernahm nach kurzer Einweisung text- und einsatzsicher die Sprechrolle der fehlenden Dialogpartnerin, der "ganz schön herben Tochter Retsina": "Ja, Papa!" und "Is' gut, Papa!" erscholl es lautstark. Mit dem Hinweis auf deutsche Baupleiten in Berlin, Stuttgart und Hamburg beugten die Comedians aufkeimender Häme gegenüber den Griechen vor, gefolgt von der umwerfenden Erkenntnis: "Erst wenn Hund, Katze und Meerschweinchen nicht mehr da sind, werdet ihr erkennen, dass nicht nur Pferdefleisch in Lasagne verarbeitet wurde."

Nach der wohlverdienten Erholungspause ging das pointenreiche Gag-Gewitter weiter, bei dem auch das Publikum wieder aktiv einbezogen wurde: Eine junge Frau war die Ansprechpartnerin beim "Speed Dating"-Sketch für den wortgewandten, forschen Wirbitzky und seinen eher drögen und wortkargen Widerpart Zeus, dem freilich am Ende die Sympathien zuflogen. Als cholerischer Bajuware "Schorsch Brunsbichler" grantelte Sascha Zeus treffsicher über Alltägliches und Zeitgeistiges. Die eigene Arbeitswelt beim Radio und speziell die Arbeitsweise der Kollegen vom Privatfernsehen nahm man dann wieder gemeinsam gekonnt auf die Schippe. Wie weit der persönliche Einsatz geht, zeigte das Duo als ganzkörperverhüllte Talibans, die am Ende ihrer "Banana Boat"-Gesangsdarbietung ("Hej, Mister Taliban") die schwarzen Burkas hoben und ihre weiße Feinrippunterwäsche enthüllten. Mit zwei Zugaben, darunter der aktuelle Sketch des nächsten Programmtages, verabschiedete sich das Duo vom begeisterten Publikum.