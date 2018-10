Walldorf. (rö) Dass es in Kindergärten und Krippen bundesweit an Erzieherinnen mangelt, ist längst kein Geheimnis mehr. Jetzt hat das Thema auch den Walldorfer Gemeinderat beschäftigt, denn ausgerechnet im vor nicht einmal zwei Wochen eingeweihten "Haus der kleinen Hände", in Nachbarschaft zur SAP von der Dietmar-Hopp-Stiftung erbaut und von "family&kids@work" betrieben, fehlt es akut an Erzieherinnen. Davon ist die Stadt unmittelbar betroffen: Von den 105 Plätzen in der neuen Einrichtung stehen ihr 30 Krippenplätze zu. Walldorf hatte diese bislang fest eingeplant, um den zum 1. August in Kraft tretenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder von ein bis drei Jahren erfüllen zu können.

"Wir werden den Rechtsanspruch erfüllen", gab sich Bürgermeisterin Christiane Staab am Dienstagabend im Gemeinderat selbstbewusst. Und auch der Erste Beigeordnete Otto Steinmann sagte der RNZ gegenüber: "Wir werden uns so aufstellen, dass wir den Bedarf befriedigen können." Zuvor hatte er den Gemeinderäten allerdings berichten müssen, dass der Stadt im September zum Start ins neue Kindergartenjahr 17 fest eingeplante Plätze für Kinder zwischen ein und drei Jahren fehlen werden. Von 19 Kindern, die auf der Warteliste stehen, werden nach jetzigem Stand nur zehn auch tatsächlich den gewünschten Platz erhalten, Reserven gibt es nicht.

Die baulichen Voraussetzungen wurden in Walldorf geschaffen, so hat ja die Stadt in der neuen "Sozialen Mitte" eine Kinderkrippe (die vom Verein Zipfelmützen betrieben wird) und den evangelischen Kindergarten (der nach den Sommerferien bezogen wird) gebaut. Zusammen mit den bestehenden Einrichtungen und dem neuen "Haus der kleinen Hände" hätte man zumindest rein statistisch - noch weiß ja niemand, wie viele Kinder auf lange Sicht tatsächlich angemeldet werden - die Forderungen des Gesetzgebers erfüllt. Das wird jetzt durch

Die Suche ist nicht einfach

den Mangel an qualifiziertem Personal durchkreuzt. "Wir brauchen noch 30 pädagogische Fachkräfte, um das Haus voll belegen zu können", sagte Nathalie Boulay von "family&kids@work" der RNZ. Eine Gruppe wird dort bereits betreut, zwei weitere folgen im September.

Nathalie Boulay macht der Politik den Vorwurf, dass man zwar allen Eltern einen Betreuungsplatz für ihre Kinder versprochen habe, gleichzeitig aber die bestehenden Einrichtungen nicht verpflichtet habe, auch nach Bedarf auszubilden. Man sei mit allen Anstrengungen auf der Suche nach Fachpersonal, "aber das ist nicht so einfach". Zumal "family&kids@work" auch versuche, "fair mit den Nachbarkindergärten umzugehen", und nicht einfach Kräfte abwerbe, die dann dort fehlen würden.

Aus Sicht der Stadt sagt Otto Steinmann, dass es tatsächlich auch für die Kommune "insgesamt nicht einfach" sei, Erzieherinnen zu finden. "Aber wir konnten bisher den Bedarf immer decken." Deshalb spricht er auch von einer "Momentaufnahme im September". Um Abhilfe zu schaffen, denkt man über zusätzliche (städtische) Krippen- und Kindergartenplätze nach, die im jetzigen evangelischen Kindergarten, in der Hausmeisterwohnung über der Krippe "Soziale Mitte" oder in einer Wohnung im Astor-Haus Räume finden könnten. Laut Steinmann ist die Stadt in der Lage, "schnell zu reagieren". Das soll auch fürs Personal gelten. Bürgermeisterin Staab hat "keine Bedenken, dass wir jemanden finden". Auf den Gemeinderat werde man kurzfristig zukommen, wenn es notwendig sei. Für die Zukunft kann man sich laut Otto Steinmann außerdem vorstellen, dass das "Haus der Kinder" nur noch von der Stadt belegt wird (die SAP hat hier 28 Plätze) und die Stadt im Gegenzug auf die Plätze im "Haus der kleinen Hände" (30) verzichtet - das würde den Verwaltungsaufwand vereinfachen, sagte er, schränkte aber ein: "Das geht nicht von heute auf morgen."