Am Mittwoch haben Arbeiten zur Sicherung des Förderbands der Malscher Ziegelei begonnen, das durch den Brand beschädigt wurde. Die B 3 muss bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Foto: Pfeifer

Malsch. (seb) "Es sieht relativ gut aus", zeigt sich Berno Müller, Pressesprecher des Landratsamts, verhalten zuversichtlich. Nach dem Großbrand in der Malscher Ziegelei Trost galten eine Wand des Materialwirtschaftslagers und die Stützkonstruktion des Förderbands, das über die Bundesstraße B 3 führt, als instabil, und ob das Herabfallen von Teilen oder gar ein Einsturz drohen, musste erst von Statikern überprüft werden. Nun hat man die Giebelwand des Lagers über eine Stützkonstruktion gesichert und stützte man das Förderband mit einem zusätzlichen Pfeifer ab, der laut Müller mitten auf der B 3-Fahrbahn stehen muss. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran", so Pressesprecher Björn Hein von der Firma Creaton, zu der die Malscher Ziegelei gehört.