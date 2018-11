Wiesloch. (seb) "Wir haben ein sehr schwieriges Geschäftsjahr abgeschlossen", berichtete Jürgen Bender, Geschäftsführer des Winzerkellers Wiesloch, im Rahmen der Pressekonferenz zum Kurpfälzischen Winzerfest. Auf die Frage, ob genug Wein fürs Winzerfest vorhanden sei, erwiderte er: "Reserviert, nicht vorhanden." Bender drückte große Sorge aus angesichts der Ernteausfälle in den vergangenen beiden Jahren und zeigte sich nur verhalten optimistisch, was den aktuellen Jahrgang angeht - von der Menge her, betonte er, die Qualität stimme.

"Wein ist knapp", so der Winzerkellerchef, "wir verwalten momentan nur Luft. Das gab es noch nie." Die Lagerbestände seien praktisch aufgezehrt: Nach dem recht guten Jahr 2011 sank der Ertrag 2012 demgegenüber um zehn Prozent und 2013 dann noch einmal um 20 Prozent. Grund war vor allem das Unwetter vom August 2013: "In nur 15 Minuten vernichtete der Hagel auf fast 300 Hektar bis zu 90 Prozent der Ernte." Im Endeffekt musste der Winzerkeller rund zwei Millionen Liter weniger Ertrag verkraften. Normal seien rund 6,5 Millionen Liter für den Winzerkeller, so Bender. "Noch eine schlechte Ernte, und es wird existenziell." In einem guten Jahr erwirtschafte der Winzerkeller rund 14 Millionen Euro, doch in einem schlechten Jahr "sind wir ruckzuck unter zehn Millionen", während die Fixkosten wie Abschreibungen und Gehälter bleiben. Dabei hob er besonders die Situation der einzelnen Winzer hervor, "die schon zwei Jahre den Gürtel enger schnallen". Um nicht nur "Lücken zu füllen", sondern tatsächlich wieder Reserven zu bilden, benötige man drei bis vier richtig gute Herbste mit noch höheren Erträgen. Glücklicherweise gebe es beim Winzerkeller keinen Investitionsstau. Jedes Jahr warte und modernisiere man Maschinen, Keller, Tanks - alles mit Eigenmitteln: "Wir sind da konservativ organisiert."

"Der deutsche Markt ist weltweit am härtesten umkämpft, was Nahrungs- und Genussmittel angeht", verwies Bender auf eine große Herausforderung: Momentan reduziere man für alle Kunden gleichmäßig die Liefermenge, was nicht immer auf Verständnis stoße. Wenn man den großen Supermarktketten nicht die gewünschten Mengen liefern könne, füllten die ihre Regale mit Weinen aus Frankreich, Spanien oder sogar Neuseeland, so Bender. Die einmal verlorenen Marktanteile zurückzuerobern, sei enorm schwierig. "Wir sind gefordert, weiterzukämpfen", sagte er.

Die Trockenheit in Mai und Juni dieses Jahres hat ihm zufolge gerade den jungen Reben zugesetzt, zum Selbstschutz haben sie Trauben abgeworfen (in der Fachsprache "Verrieseln" genannt). Doch aktuell stimmen Temperaturen und Niederschlag, bei 25 bis 30 Grad und regelmäßigem Regen "wachsen die Trauben spektakulär schnell", so der Winzerkellerchef: "Wir erwischen keinen großen Herbst, aber es wird wohl die Normalmenge von gut sechs Millionen Litern." Damit könne man zwar keine Bestände aufbauen, so Bender, "aber wir bleiben auch die nächsten zwölf Monate lieferfähig".

Der Herbst wird voraussichtlich früher beginnen als im letzten Jahr, vielleicht schon am 1. September, und Ende des Monats abgeschlossen sein, so Benders Prognose. Zu den Leitsorten gehört neben dem Weißburgunder seit rund drei Jahren der Auxerrois, "ein beliebtes Pendant zum Spargel". Der Weißwein erfreue sich jährlich zweistelliger Zuwachsraten, so Bender.