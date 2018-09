Wiesloch. (hds) Er ist immer bestens gelaunt und hat stets einen guten Spruch parat: Hans-Peter Küffner, im dritten Jahr Festwirt auf dem Winzerfest, zieht eine positive Halbzeitbilanz. "Wir haben uns hier etabliert und waren stets bemüht, sinnvolle Veränderungen in das Gesamtkonzept einzubauen", meinte Küffner, der mit einem rund 60-köpfigen Team täglich für das leibliche Wohl der Besucher in Halle und Weindorf sorgt. Er habe bisher "einen erfreulichen Zuwachs" bei den Besucherzahlen registriert und insbesondere die Erweiterung des Weindorfs sei gelungen. "Hier haben die Besucher in gemütlicher Atmosphäre Gelegenheit, sich auszutauschen, einen Schoppen zu trinken und sich zu verköstigen", so der Festwirt. Im Außenbereich sind jetzt gleich zwei große Schwenkgrills angebracht und auch die Angebotspalette wurde erweitert.

In Sachen Dekoration ist man einfallsreicher geworden und ein "Hallenruhetag" - es war der gestrige Mittwoch - wurde eingeführt. "Man muss den Besuchern mal eine Verschnaufpause gönnen", begründete Küffner diese Entscheidung. Auf Unterhaltungsmusik mussten die Besucher am gestrigen Familientag jedoch nicht zur Gänze verzichten, die Band "Two Tops" heizte im Weindorf ab dem frühen Nachmittag ein.

Er fühle sich inzwischen schon fast wie ein Wieslocher, habe viele Freundschaften geschlossen und freue sich jedes Jahr erneut, hier arbeiten zu können, so Küffner. Arbeit gibt es genug, auch nach dem Ende des Winzerfests am Sonntag stehen noch einige Tage Abbauzeit an. "Das muss geordnet zugehen und dafür brauchen wir eben Zeit", meinte der Festwirt. Zum Programm befragt, räumte er ein, dass man in diesem Jahr doch stark "rocklastig" sei. Allein an drei Abenden ist die Halle für Jugend und Junggebliebene reserviert. Nach dem Auftritt von "Barbed Wire" am Montag in einer proppenvollen Halle und der gestrigen bigFM Party steht am heutigen Donnerstag die Party-Rocknacht mit Sammy Goes Nuts und der ZAP-Gang an. "Da werden sicher viele Besucher kommen", hofft Küffner. Vorher wird umgeräumt: "Wir machen Platz, indem wir Bänke und Tische entfernen."

Für Willi Lowinger, den Chef auf dem Festplatz, steht und fällt der Erfolg naturgemäß mit dem Wetter. Am vergangenen Freitag lief es nach anfänglichen Startschwierigkeiten schon gut, einen Tag später gab es zufriedene Gesichter beim Schaustellervölkchen - aber der Sonntag verhagelte kräftig das Geschäft. "Da ging fast nichts", ärgerte sich Lowinger über den Dauerregen und das damit verbundene Ausbleiben der Besucher. "Das müssen wir erst mal wieder reinholen, denn gerade das Wochenende ist für uns von entscheidender Bedeutung." Die folgenden Tage waren aber erfreulicherweise trocken.

Am gestrigen Familientag mit halben Preisen auf dem Rummelplatz ging Lowingers Blick oftmals in Richtung Himmel. Dichte Wolken und eher herbstliche Temperaturen ließen nichts Gutes erahnen. "Ich habe auf mein Barometer geschaut und da sieht es gut aus", meinte Willi Lowinger optimistisch, konnte jedoch noch kein abschließendes Fazit ziehen. "Erst am Abend wissen wir, ob es ein erfolgreicher Tag war." Abgesehen vom sonntäglichen "Wasserfall" ist Lowinger dann doch zufrieden, auch wenn in diesem Jahr eine Attraktion fehlt: das Riesenrad. "Ich bin darauf schon häufig angesprochen worden und wir werden versuchen, 2015 wieder ein Riesenrad hier einzubauen."

Ärgerlich war, dass vor einigen Tagen Falschgeld auftauchte: Beim Abrechnen zu später Stunde wurde ein falscher Fünfziger entdeckt. "Schlecht gemacht, aber in der Hektik wurde das nicht erkannt. Ich habe sofort alle Schausteller und auch die Leute in der Halle informiert", so Lowinger.

Die Polizei registrierte bisher einen ähnlichen Verlauf wie in den Vorjahren. "Wir hatten ein paar Schlägereien, teilweise mit Körperverletzungen, zwei Trunkenheitsfahrten und Ruhestörungen", informierte Polizeioberkommissar Markus Schmidt vom Wieslocher Polizeirevier. Mit bis zu zehn Einsatzkräften - je nach Veranstaltung - ist man täglich vor Ort. Zusätzlich werden noch Jugendschutzstreifen eingesetzt, die insbesondere ein Auge auf die jüngeren Festbesucher werfen und dabei insbesondere auf Alkoholkonsum achten.