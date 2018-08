Das Kurpfälzische Winzerfest findet von 29. August bis 7. September statt und wird - so hofft das Organisatorenteam, das gestern das Programm vorstellte - wieder tausende Besucher in die Weinstadt locken. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (seb) "Ein schönes Fest für junge Leute, das 'Mittelalter' und jung Gebliebene": So wird das Kurpfälzische Winzerfest nach Ansicht von Bürgermeister Ludwig Sauer, der das Programm gestern gemeinsam mit dem Organisationsteam vorstellte. Von 29. August bis 7. September werden wieder viele tausend Besucher erwartet und laut Sauer wurden "neue Akzente gesetzt".

Die gravierendsten Veränderungen: Es gibt diesmal kein Riesenrad und die Eisweinhalle bleibt einen Tag, am 3. September, geschlossen. Zudem wird sie zwei Mal erst abends geöffnet. Dafür bietet das "Weindorf" an der Halle nun mehr Platz - eine Initiative von Ideengeber Rainer Kircher. Festwirt Hans Peter Küffner betonte, dass an allen Tagen für Bewirtung gesorgt sei. Sein Mitarbeiter Bernd Foerl begründete die Entscheidung mit dem geringen Besuch an den Wochentagen. So hoffe man zu erreichen, dass an den übrigen Tagen mehr Andrang herrscht.

"Wenn man etwas rar macht, wird es wieder interessant": Das sagte Vergnügungsparkchef Willi Lowinger zum Beschluss, kein Riesenrad zu nehmen. Er habe sich stattdessen ein nicht weniger spektakuläres Fahrgeschäft, bekannt vom Münchner Oktoberfest, ausgesucht: "Street Fighter", das mit Schwung in schwindelerregende Höhen entführe. Lowingers Tochter Karen stellte weitere Attraktionen vor, mit denen man auf die Wünsche gerade der jungen Besucher reagiere, etwa "Break Dancer".

Die inoffizielle Eröffnung, das "Winzerfest-Warm-up", findet am 29. August statt. Die Eröffnung erfolgt am 30. August, 18 Uhr, im Gerbersruhpark, ab 19 Uhr werden in der Halle die amtierenden Weinhoheiten verabschiedet und die neuen inthronisiert - wer sie sind, wird dann erst bekannt gegeben. Nächstes Jahr, so Ludwig Sauer, werde man sie auf vielfachen Wunsch wieder früher der Öffentlichkeit vorstellen. Fürs Programm am "Abend der Weinhoheiten" am 31. August bittet man um rege Beteiligung aus den Heimatorten der neuen Hoheiten: Wiesloch, Malsch und Rauenberg.

Zum Seniorennachmittag am Montag, 1. September, wird "wieder mit einem Ansturm von über 1000 Besuchern" gerechnet, so Manfred Kurz vom Kulturamt der Stadt. "Trompetenlegende Walter Scholz" ist zu Gast und nimmt sich auch Zeit für eine Autogrammstunde.

Fester Bestandteil des musikalischen Programms ist die Stadtkapelle Wiesloch, die diesmal Gäste aus Südtirol hat, so Vorsitzender Horst Kummerow: Mit der Musikkapelle Taisten sei man seit 1976 freundschaftlich verbunden. Wohlbekannte Bands wie "Cool Breeze", "Barbed Wire", "Gonzo'n'Friends" und "Friends live" sorgen darüber hinaus für Hochstimmung. Nicht fehlen dürfen die "Rocknacht" mit Sammy Goes Nuts und der ZAP-Gang am 4. September und die "BigFM-Party" am 2. September: Für diese beiden Veranstaltungen wird Eintritt verlangt, Karten hierfür gibt es im Vorverkauf bei Bücher Dörner und an der Abendkasse. Zum Country-Frühschoppen mit "Countryblend" am 7. September sind alle Linedance-Gruppen der Region eingeladen. Die Partybands "Two Tops", "Members", "Bergfetza", "Sunshine & Fun", "Twilight Zone" und "Dream Sound" runden das Musikprogramm ab. Die Festbesucher dürfen am 6. September selbst singen: beim Karaoke.

Der "Kurpfälzer Abend" (2. September) wird vom bewährten Dreigestirn gestaltet: Hans Rensch, Klaus Rüger und Dieter Degreif, der diesmal Texte von Hans Bender rezitiert. Anlass ist der 95. Geburtstag des Mühlhausener Ehrenbürgers in diesem Jahr. Erstmals mit dabei ist Wolfgang Rößler aus Rauenberg, Leiter des dortigen Winzermuseums.

Die Weltmeisterschaft im "Mensch ärgere dich nicht" findet am 31. August in der Festhalle statt. Organisator Andreas Grimm erzählte, er habe zahlreiche Botschaften angeschrieben und hoffe auf rege internationale Beteiligung. "Eine Anmeldung aus Ghana haben wir schon." Die Innenstadt wird zu "Wein und Markt" am 6. September zum Besuchermagnet. Das "Bacchus-Turnier" im Badminton findet am 30. und 31. August statt, die Boule-Freunde laden für 31. August zum Winzerfest-Turnier ein.

"Wir haben fürs Winzerfest extra Wein reserviert", sagte Winzerkeller-Geschäftsführer Jürgen Bender. Nach wie vor sei der Wein knapp, erläuterte er und ging kurz aufs vergangene Jahr sowie die Prognose für 2014 ein (die RNZ berichtet gesondert). Dass es ein friedliches Winzerfest wird, wie sich alle wünschten, dafür wolle die Wieslocher Polizei sorgen, unterstützt von Kollegen aus dem Umland, so der stellvertretende Revierleiter Marcus Schmidt.

Info: www.wieslocher-winzerfest.de.