Wiesloch und Umgebung. (GW) Aus anfänglicher Skepsis wurden doch noch leuchtende Winzeraugen. Der Jahrgang 2016 ist komplett in den Kellern und erfreut zur Zeit des Winzers Herz. Zwar hätte es von der Menge in einzelnen Gewannen etwas mehr sein können, doch was die ersten vergorenen Tropfen versprechen, hätten sich viele Ende August noch nicht träumen lassen: ein Jahrgang, der fruchtige Weißweine und großvolumige, farbintensive Rotweine hervorbringt.

Vorgezogene Herbstversammlungen bei der Winzergenossenschaft und hektisches Treiben bei den Privatwinzern Anfang September ließen zunächst nichts Gutes ahnen. Massive Schwierigkeiten hatten die Winzer im ersten Halbjahr mit dem Wetter. Ein später Austrieb, enorm viel Niederschlag bis in den Sommer und eine Blüte, die rund drei Wochen hinter der der letzten Jahre zurück war, machten ihnen Sorgen. Vor allem Regen und kühle Temperaturen sorgten dafür, dass sich der Peronosporapilz ausbreiten konnte. Doch mit Maßnahmen am Blattwerk und Pflanzenschutzmaßnahmen bekam man dieses Problem in den Griff. Juli und August waren dann zu trocken. Das Wasser fehlte überall in den Weinbergen, was vor allem den jüngeren Anlagen zu schaffen machte. Doch die Trauben holten in Vegetation und Reife auf, und die Winzer, die ihre Hausaufgaben im Wingert erledigt hatten, sahen zusehends einen guten Jahrgang heranreifen, der von Woche zu Woche besser wurde.

Anfang September konnte dann mit der Lese der frühen Sorten begonnen werden. Parallel dazu profitierten die mittleren und späten Sorten noch von ausreichender Wasserversorgung und einem schönen Altweibersommer: Rieslinge und Burgunder legten noch einmal in der Reife zu. Rechtzeitig zur Lese präsentierten sich die Trauben dann in einem gesunden Zustand. Öchsle- und Säurewerte stimmten, sodass es Spaß machte, die vollreifen Trauben abzuschneiden.

So sieht es auch Frank Meisersick, dessen Familie in Rauenberg die älteste Straußwirtschaft betreibt. "Bei uns war in diesem Jahr der Ertrag überdurchschnittlich. Mostgewichte und Qualität waren trotz des großen Ertrags hoch. In unserem Weingut, das 2,5 Hektar groß ist, haben der Chardonnay und der Grauburgunder vom Wetter profitiert. Wir konnten die Trauben alle gesund ernten und erwarten nun frische Weißweine und Rotweine mit viel Potenzial", so Juniorchef Frank Meisersick.

Für Tim Fellhauer vom Weingut Fellini stellte sich der Jahrgang 2016 besser als erhofft dar. "Bei einem solchen Jahrgang gibt es keinen Verlierer. Alle Sorten waren bei uns hochgradig. In diesem Jahr haben wir eine Weißburgunder-Auslese gemacht. Wir haben dazu auf 45 Kilogramm pro Hektar reduziert und haben dafür 111 Öchsle bekommen. Das wird ein toller Wein", freut sicht Tim Fellhauer.

Im Weingut Block aus Mühlhausen erwartet man heuer einen außergewöhnlichen Jahrgang. Die Anlagen wurden zum Teil selektioniert. "Wir legen großen Wert auf gesundes Lesegut. Und das haben wir auch in diesem Jahr mit viel Arbeitsaufwand wieder geschafft. Wir haben jetzt die ersten Weine nach dem Gären im Fass verkostet und sehen uns in unserer Arbeit bestätigt. Die Weißen, und hier vor allem der Auxerrois, präsentieren sich schon jetzt mit vielen floralen Tönen, die erahnen lassen, welch Potenzial in diesem Jahr steckt. Auch die Roten, wie der Spätburgunder, glänzen jetzt schon durch Rubintöne und versprechen volumenreiche Weine", erklärte Manfred Block.

Zufrieden mit dem Jahrgang ist man auch bei der Winzergenossenschaft Kraichgau. Geschäftsführer Carsten Wipfler spricht von einem gelungenen Herbst. "Wir sind mit über 200 Hektar Rebfläche das Herzstück des Winzerkellers. Und was unsere Winzer in diesem Jahr abgeliefert haben, konnte sich sehen lassen. Daher dürfen sich die Weinfreunde in der Region auf einen außergewöhnlichen Jahrgang 2016 freuen", so Wipfler.

Für Rüdiger Bös aus Malsch waren der goldene September und Oktober der Beschleuniger des Jahrgangs 2016. "Sonnige Tage und kühle Nächte brauchen die Trauben zu dieser Zeit und das hatten sie, daher sind wir quantitativ und qualitativ mehr als zufrieden", meinte Rüdiger Bös. Harald Kempf (Malsch) weist darauf hin, dass in seinem Weingut "vitale Bestände optimale Voraussetzungen für einen sehr guten Jahrgang 2016 boten". Friedhelm Koch aus Dielheim wendet eine alte Floskel an, um den Jahrgang zu beschreiben: "Ernte gut, alles gut", so sein Fazit. Dabei konnte er in diesem Jahr eine Weinmenge auf Vorjahresniveau ernten und die Qualitäten lagen nach seinen Worten "oft im Spätlesebereich".

Die Winzer sind derzeit damit beschäftigt, den Weinen im Keller ihren Feinschliff zu geben. Das eine Gewächs will mehr seine Ruhe und schlummert im Stahltank vor sich hin, während der andere Wein noch abgestochen werden muss. Eine Menge Arbeit also noch für die Winzer der Region in den nächsten Wochen. Die ersten Tropfen des Jahrgangs 2016 werden wohl im ersten Quartal 2017 auf die Flasche kommen. Aber schon vorher können die Genießer die edlen Gewächse aus der Region verkosten. Am 13. November steigt in der Zehntscheuer in Malsch mit allen ortsansässigen Winzern der Malscher Weintag, und am 19. November gibt es mit den Rauenberger Winzern im Alten Kino die "Rotweinnacht".