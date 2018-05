Der Petrusgemeinde Wiesloch stehen große Veränderungen bevor: Am Montag wird mit dem Abriss des evangelischen Gemeindehauses in der Friedrichstraße begonnen. An dessen Stelle entsteht für rund drei Millionen Euro bis zum Jahr 2016 das neue Gemeindezentrum (im Modell ist unten der Eingang von der Friedrichstraße her zu sehen). Verkaufen wird man die Grundstücke in Wiesloch-West (das Gemeindehaus wird jetzt noch übergangsweise genutzt) und in Frauenweiler, wo man künftig als Mieter auftreten möchte. Fotos: Helmut Pfeifer

Der Petrusgemeinde Wiesloch stehen große Veränderungen bevor: Am Montag wird mit dem Abriss des evangelischen Gemeindehauses in der Friedrichstraße begonnen. An dessen Stelle entsteht für rund drei Millionen Euro bis zum Jahr 2016 das neue Gemeindezentrum (im Modell ist unten der Eingang von der Friedrichstraße her zu sehen). Verkaufen wird man die Grundstücke in Wiesloch-West (das Gemeindehaus wird jetzt noch übergangsweise genutzt) und in Frauenweiler, wo man künftig als Mieter auftreten möchte. Fotos: Helmut Pfeifer

Wiesloch. (rö) Am Montag rollt der Bagger an: Dann beginnt in der Friedrichstraße in Wiesloch der Abriss des 1955 erbauten evangelischen Gemeindehauses. An derselben Stelle soll bis 2016 das neue Gemeindezentrum der Petrusgemeinde entstehen. Beide Maßnahmen sind Teil des Strukturprozesses, in dessen Verlauf sich die frühere Johannes- und die frühere Christusgemeinde bereits 2012 zur heutigen Petrusgemeinde zusammengeschlossen haben. Man folgt damit den Vorgaben der Landeskirche aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen und Finanzmittel. In den bestehenden Einrichtungen stünden kostspielige energetische Sanierungen an, die letztlich teurer als der Neubau kommen würden.

Parallel zu den baulichen Aktivitäten startet der Verkauf der beiden Gemeindezentren in Wiesloch-West (ehemals Christusgemeinde) und Frauenweiler. "Das Geld wird benötigt, um unsere Neubauprojekte zu finanzieren", machte Burkhard Wulf, Vorsitzender des Kirchengemeinderats, deutlich. Er informierte jetzt gemeinsam mit Pfarrerin Susanne Schneider-Riede, Pfarrer Dr. Christian Schwarz und Gemeindemitglied Gustav Feurer, der sich ehrenamtlich um den Verkauf der Grundstücke kümmert, über die aktuellen Entwicklungen. Sie betonten, dass vom Grundstück Wiesloch-West nur ein 3400 Quadratmeter großer Teil verkauft werden soll (der allerdings noch bis 2016 genutzt wird). "Der Eine-Welt-Kindergarten bleibt unangetastet", sagte Burkhard Wulf. "Das ist eine wichtige Einrichtung für den Westen von Wiesloch", ergänzte Susanne Schneider-Riede. Deshalb soll der Kindergarten möglichst noch ausgebaut und gestärkt werden.

In Frauenweiler handelt es sich um ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück (in Erbbaurecht), das mit dem ehemaligen Pfarrhaus und dem Gemeindesaal bebaut ist. Das Haus steht leer, im Gemeindesaal soll sowohl die kirchliche als auch die öffentliche Nutzung fortgesetzt werden: Deshalb will die Kirchengemeinde den Saal für voraussichtlich zehn Jahre vom Käufer anmieten. Das Wohnhaus könne dieser entweder selbst nutzen oder ebenfalls vermieten. Ein weiteres Grundstück hinter dem Gemeindesaal hat man bereits an einen Pflegeheimbetreiber verkauft. "Dort kann für Frauenweiler eine soziale Mitte entstehen", so Susanne Schneider-Riede.

Das Gemeindehaus in der Friedrichstraße wurde in den vergangenen Tagen und Wochen leergeräumt, einiges (wie die Küche) kann man fürs neue Zentrum noch verwenden, anderes wurde der Biwu und einer Ungarn-Hilfe geschenkt oder auf einem großen Flohmarkt verkauft. Währenddessen ist die Verwaltung der Gemeinde ins alte Pfarrbüro in der Martin-Luther-Straße umgezogen, das genutzt wird, bis der Neubau steht.

Für den Abriss in der Friedrichstraße sind zunächst sechs Wochen eingeplant. Danach plant man angesichts der schwierigen Bodenverhältnisse eine Pfahlgründung. Deshalb hat man sich auch vom Gedanken an eine Tiefgarage verabschiedet: "Wir haben es intensiv geprüft, das wäre viel zu teuer und weder für einen Investor noch für die Kirchengemeinde zu stemmen", sagte Pfarrerin Schneider-Riede. Allerdings wird das neue Gemeindezentrum nach Ansicht der Verantwortlichen auch nicht viele Parkplätze benötigen - die Nutzer tagsüber kommen oft mit dem Fahrrad (dafür werden Abstellplätze geschaffen), und wenn in den Abendstunden Chorproben und Ähnliches stattfinden, "gibt es ja genügend ungenutzte Parkplätze rundum", so Susanne Schneider-Riede.

Die Pfarrerin verspricht "ein architektonisch hochwertiges Gebäude", man erhalte "ein Schmuckstück", meinte Gustav Feurer. Den Architekturwettbewerb hatte das renommierte Darmstädter Büro "Waechter + Waechter" gewonnen. Für den Neubau sind Kosten von drei Millionen Euro veranschlagt, die Hälfte übernimmt die Landeskirche. Trotz der großen Investition soll keinesfalls ein Prunkbau entstehen, sondern ein zweckmäßiges Haus, das auch in energetischer Hinsicht für die nächsten Generationen zu stemmen ist und immerhin Zentrum für 6000 Gemeindemitglieder sein soll. "Das Gebäude wird sehr kompakt, an manchen Stellen wird es uns vielleicht sogar zu klein sein", sagte Pfarrer Christian Schwarz. "Der Prozess zeigt, dass sich auch das kirchliche Arbeiten verändert hat", meinte seine Kollegin.

Veränderungen wird es bald auch wieder personeller Natur geben: Nachdem Pfarrer Schwarz am 1. November 2013 seine Stelle in Wiesloch angetreten hat, wird im Herbst Susanne Schneider-Riede die Weinstadt nach elf Jahren verlassen. Das Gruppenamt (zu dem auch die beiden Gemeindediakoninnen Patricia Schneider-Winterstein und Jutta Reick gehören) bleibt bestehen. Über die Bewerbung eines neuen Pfarrers wird in der kommenden Woche durch die Mitglieder des Ältestenkreises und Vertreter von Kirchengemeinde und Kirchenbezirk entschieden.