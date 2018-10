Wiesloch. (aot) In Zeiten knapper öffentlicher Kassen schien vor Jahren die "Privatisierung" angebracht. Die Stadt Wiesloch wählte beispielsweise für die Straßenreinigung teilweise diesen Weg. Inzwischen werden aber die Nachteile immer stärker sichtbar.

In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt machte Bauhofleiter Jürgen Ronellenfitsch die Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Die Wieslocher Straßen wurden bis 2011 von einer kleinen Kompaktkehrmaschine und einer großen Straßenkehrmaschine gereinigt, es ergaben sich Aufwendungen von 108.000 Euro. 2012 wurde die große Kehrmaschine abgeschafft und die Reinigung der größeren Straßen an eine Privatfirma vergeben. Dadurch wurden laut Ronellenfitsch zwar bei der großen Maschine Kosten eingespart, gleichzeitig stiegen aber die Gesamtkosten für die Straßenreinigung um rund 9000 Euro oder acht Prozent. Grund dafür war der verstärkte, auch unwirtschaftliche Einsatz der kleinen Maschine: Sie musste Bereiche mit übernehmen, für die bisher die große Maschine eingesetzt wurde. Außerdem wurde sie vermehrt nach öffentlichen Veranstaltungen, Unwettern und bei der Laubentfernung im Herbst eingesetzt - die große private Kehrmaschine wiederum ist laut Ronellenfitsch in der Regel ausgebucht und wird etwa bei Unwettern zur gleichen Zeit in mehreren Orten gebraucht. Die erhöhte Inanspruchnahme verkürzt die Lebenszeit der kleinen Kehrmaschine.

Für die Haushaltsjahre 2015/16 legte Ronellenfitsch dem Ausschuss nun eine Vergleichsrechnung vor. Wenn die Arbeiten der großen Kehrmaschine weiterhin vergeben werden, muss die Leistung auf 75 Prozent der Flächen und 55 Prozent des finanziellen Aufwandes erweitert werden, damit die Leistung der kleinen Kompaktkehrmaschine auf 1000 Betriebsstunden reduziert werden kann. Auch muss der erhöhte Bedarf bei der Laubbeseitigung berücksichtigt werden. Würde man alternativ wieder eine große Kehrmaschine anschaffen, dann könnten die Betriebsstunden der kleinen Maschine auf 850 verringert und damit ihre Lebenszeit verlängern werden, so Ronellenfitsch. Die Vergabe an eine Privatfirma ist ihm zufolge zwar nach der vorläufigen Berechnung geringfügig günstiger, beinhaltet aber Nachteile, die nicht unbedingt in Zahlen zu fassen sind. Eigene Maschinen sind seiner Erfahrung nach bedarfsgerechter und flexibler einzusetzen und die Reinigungsleistungen sind besser zu kontrollieren.

Ronellenfitsch konnte den Ausschuss überzeugen, dass eine eigene große Kehrmaschine die Sauberkeit und die Sicherheit auf den Wieslocher Straßen verbessert. Zumal auch die Gemeinderäte festgestellt hatten, dass die Zufriedenheit der Bürger in den letzten beiden Jahren stark nachgelassen hat. Aus der Mitte des Ausschusses kamen Klagen, dass Geschäftsinhaber als auch Hauseigentümer kaum noch zum Besen greifen würden, um Schmutz auf der Straße oder dem Gehweg zu beseitigen. Als Gegenmaßnahme wurde vorgeschlagen, dass die Schule mehr zur Sauberkeit erziehen solle. Andere Vorschläge waren die "Wiedereinführung der Kehrwoche" und der öffentliche Appell der Verwaltung an die Bürger, selbst für mehr Sauberkeit auf Straßen, Gehwegen und Plätzen zu sorgen. Dass mehr Achtsamkeit und Eigeninitiative nicht nur die Lebensqualität in der Stadt verbessere, sondern der Stadt auch einiges an Ausgaben erspare, darin waren sich wohl alle Gemeinderäte einig.