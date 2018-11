Wiesloch. Mit einer "Softair"-Waffe wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 7./8. August, mehrmals auf ein Haus in der Straße Zwischen den Kirchen geschossen. Die Täter hatten zuerst gegen 21.40 Uhr auf ein Fenster im 2. Obergeschoss des Anwesens gefeuert. Dabei durchlöcherten sie einen Rollladen und verletzten den Wohnungsinhaber dabei mit einer Kugel leicht am Oberarm. Die Täter entkamen trotz eingeleiteter Fahndung unerkannt. Gegen 0.30 Uhr kehrte sie offenbar an den Tatort zurück. Wiese schossen sie auf die Fenster derselben Wohnung und beschädigten weitere Rollläden. Der Polizei erklärte der Inhaber, dass seine Wohnung in der Vergangenheit mehrfach Ziel solcher Attacken wurde. Der Hauseigentümer hat daher eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090. (pol)