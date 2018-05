Wiesloch. Auf der ordentlichen Generalversammlung des Winzerkellers Wiesloch beschlossen die Vertreter der Ortsgenossenschaften die Ergebnisse aus dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014/15 und fassten weitere Beschlüsse für die zukünftige Entwicklung. Im Geschäftsjahr 2014/15 stieg der Flaschenweinabsatz gegenüber dem Vorjahr (4,04 Millionen Liter) um 6,8 Prozent auf 4,32 Millionen Liter an. Der Flaschenweinumsatz erhöhte sich um 6,7 Prozent auf 11,16 Millionen Euro. Mit allen weiteren Leistungen konnte im Geschäftsjahr ein Gesamtumsatz in Höhe von 11,7 Millionen Euro erzielt werden.

Der geschäftsführende Vorstand Curt-Christian Stoffel, der am 1. Oktober 2015 die Nachfolge des ausgeschiedenen Geschäftsführers und Vorstands Jürgen Bender angetreten hat, sagte, die angestammten Kundensegmente, aber auch die regionalen Absatzkanäle hätten sich äußerst positiv entwickelt. Deutliche Zunahmen zeigten die regelmäßig zur Herbstzeit beim Winzerkeller stattfindende Winzerrast und die Zahlen im Privatverkauf des Weinpavillons. Nach seinen Worten konnte eine Reduzierung der Materialkosten erreicht werden und für die Ernte des Jahrgangs 2014 erfolgte eine höhere Gesamtauszahlung an die Mitglieder in Höhe von 5,16 Millionen Euro.

Nach dem Bericht des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Rudolf Meel, über die Prüfungstätigkeit des Aufsichtsrats und über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung stimmten die Mitglieder einhellig dem Jahresabschluss und der Ergebnisverwendung zu. Im weiteren Verlauf der Versammlung informierte Kellermeister und technischer Betriebsleiter Jürgen Knopf die Mitglieder über das Ergebnis des Herbstes 2015. Ein reibungsloser Verlauf, überdurchschnittliche Oechslewerte und ausgezeichnete Qualitäten hätten "einen idealen Herbst gebracht". Der 2015er Jahrgang werde bereits bei einigen Füllungen den Kunden und Weinfreunden angeboten.

Bei den Wahlen zu Vorstand und Aufsichtsrat ergaben sich folgende Veränderungen: Der geschäftsführende Vorstand Curt-Christian Stoffel wurde einstimmig zum Vorsitzenden des Vorstands der Winzerkeller Wiesloch eG gewählt. Für die ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder Klaus Fundis und Rudi Lehr wurden Armin Doll und Edgar Österreicher neu gewählt. Die Aufsichtsratsmitglieder Rüdiger Hilswicht und Herr Karl Mayer standen satzungsgemäß zur Wiederwahl an. Beide wurden einstimmig bestätigt.

Zum Ende der Generalversammlung nahm Peter Bauer vom baden-württembergischen Genossenschaftsverband die Ehrungen für die ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder Klaus Fundis und Rudi Lehr vor. Beide Mitglieder haben sich aktiv und im Ehrenamt über viele Jahre eingebracht. Für ihre Verdienste und ihr ehrenamtliches Engagement für den Winzerkeller und den damit verbundenen genossenschaftlichen Auftrag erhielten sie die Genossenschaftsmedaille des baden-württembergischen Genossenschaftsverbands.