Wiesloch. (hds) Es war das Ende eines langen Tags, des zweiten offiziellen auf dem Winzerfest. Das tags zuvor gekrönte Trio präsentierte sich vor spärlich besetzten Reihen in der Halle den Besuchern in eigener Sache: Der "Abend der Weinhoheiten" von Königin Katrin Filsinger, begleitet von ihren Prinzessinnen Marisa Metzger und Rebecca Grieb, litt unter dem schwachen Besuch, Stimmung wollte nicht so recht aufkommen.

Dabei hatte die Rauenbergerin Katrin zunächst heimatliche Unterstützung, denn das Fanfarencorps aus ihrer Gemeinde spielte zum Start schwungvoll auf. Danach zeigte der Wieslocher "Viet-Vo-Dao"-Verein Kostproben seines Könnens direkt vor der Bühne, einen beeindruckenden Querschnitt der Kampfsportart, die ihren Ursprung in Vietnam hat. Vor allem die Kinder und Jugendlichen gaben einen Einblick in die Vielfalt der hohen Kunst der Selbstverteidigung. So wurden unter anderem Holzbretter mit Faust und Ellenbogen zerschlagen. Der Verein engagiert sich auch in der Gewaltprävention und besucht Schulen und Jugendclubs.

Derweil harrten die Hoheiten "ihres" Auftritts, der offiziell mit einer Weinverkostung der besonderen Art begann. Von verschiedenen edlen Tropfen sollten Jahrgang und Rebsorte erkannt werden. Mit Winzerkeller-Chef Jürgen Bender an der Spitze unterzogen sich von der Winzergenossenschaft Kraichgau Klaus Müller (Vorsitzender) und Carsten Wipfler (geschäftsführender Vorstand) dem Test, kritisch beäugt von den Besuchern. War es nun ein Grauburgunder oder ein Riesling? Aus welchem Jahr stammt der Wein? "Hier können wir uns nur blamieren", meinte Bender, der sich dann aber ebenso wie seine Mitstreiter achtbar aus der Affäre zog. Letztendlich lag man fast immer richtig. Nach dem Auftritt der Weinkenner spielten die Musikvereine aus Malsch und Zeutern auf, hörbar, aber für die wenigen Besucher fast unsichtbar, hatte man sich doch in eine Ecke der Halle zurückgezogen. Das Ensemble war allerdings nicht zufällig angereist, um mit flotten Weisen die Besucher zu erfreuen. Prinzessin Marisa spielt hier üblicherweise mit, Dirigent ist ihr Bruder Simon.

Nach dem musikalischen Zwischenspiel gab es Blümchen für die Hoheiten und deren Eltern wurden auf die Bühne gebeten. Diese wurden mit Fragen rund um den Weinanbau auf Herz und Nieren geprüft. Fazit: Niemand blamierte sich. Angemerkt sei, dass der Abend der Weinhoheiten - wieder einmal - kein Publikumsmagnet war. Zu ähnlich war der inhaltliche Zuschnitt im Vergleich zu den Vorjahren, es fehlte die spontane Einbindung des Publikums und das Programm selbst lockte an diesem regnerischen Tag nur wenige in die Halle. Das lag nicht an den Weinhoheiten, sondern am Konzept, das es zu überdenken gilt.

Dabei hatten die drei Damen im Verlauf des Tags so einige Pflichten erledigt. Schon am Morgen statteten sie dem Boule-Turnier einen Besuch ab und eröffneten den Wettkampf mit Begeisterung. Später waren sie beim ökumenischen Gottesdienst dabei und schauten den Spielern der "Mensch ärgere dich nicht"-Weltmeisterschaft über die Schultern - und das immer froh gelaunt.