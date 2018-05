Wiesloch. (hds) "Es war proppenvoll. Am Nachmittag gab es fast kein Durchkommen in der Innenstadt mehr. Aber genaue Besucherahlen haben wir nicht. Besondere Vorkommnisse mussten wir glücklicherweise nicht registrieren." So die eher knappe Zusammenfassung seitens der Wieslocher Polizei zu "Wein und Markt".

Die 44. Auflage des samstäglichen Spektakels im Rahmen des Kurpfälzischen Winzerfestes, das gestern nach zehn Tagen zu Ende ging, lockte bei herrlichem Wetter tausende von Besuchern ins Zentrum der Weinstadt. Bereits kurz nach dem offiziellen Startschuss um 10 Uhr setzte der Gästestrom ein und spätestens ab dem frühen Nachmittag platzte die Fußgängerzone aus allen Nähten. Wieder einmal hatten die heimischen Vereine und Organisationen für Speis und Trank gesorgt, der Einzelhandel nutzte die Gelegenheit, Waren an Frau und Mann zu bringen, und aus allen Ecken erklang Musik.

Mit den Worten "Wetter gut, Stimmung gut - hiermit ist Wein und Markt eröffnet", hatte der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Klaus Rüger, auf dem Marktplatz den Startschuss für das Fest gegeben. Traditionell spielt der Kurpfälzische Fanfarenzug unter der Leitung von Uwe Steinmann auf, die Wieslocher Hausfrauen kredenzten selbstgebackenen Kuchen. OB Franz Schaidhammer begrüßte, gemeinsam mit den Weinhoheiten, auch die politische Prominenz, den CDU-Bundestagsabgeordneten Stephan Harbarth und den Landtagsabgeordneten Kai Schmidt-Eisenlohr (Bündnis 90/Die Grünen), sowie zahlreiche Gemeinderäte und Vertreter der teilnehmenden Vereine. Der Rathauschef bedankte sich beim Organisationsteam (Klaus Rüger, Manfred Walter, Klaus Adam und Jürgen Knopf) und dann ging es auf eine erste Erkundungstour. Begrüßt wurden die fleißigen Losverkäuferinnen am Stand der TSG an der Torbrücke, Obst aus heimischem Anbau konnte nur wenige Meter weiter verkostet werden, Hände wurden beim Akkordeonclub geschüttelt, während im Hintergrund bereits Steaks und Würste auf den Grill aufgelegt wurden. In einem Seitengässchen begrüßten die "Alten Herren" des FC Frauenweiler die Gäste.

Eine erste Rast gab es nur wenige Meter weiter am Stand des Winzerkellers Wiesloch. Dort schenkte der Chef des Winzerkellers, Jürgen Bender, auch eine erste "Stärkung" aus. Am Adenauerplatz, gleich an der Ecke, präsentierte sich der VfB mit seinem kulinarischen Angebot, schräg gegenüber standen die Volleyballer der TSG ebenfalls mit einem engagierten Team für den zu erwartenden Ansturm bereit. Im Schatten der Laurentiuskirche waren die Crossgolfer "Die Kopffüßler" zu Gange. Auf dem Kirchplatz wurden noch letzte Vorbereitungen auf der Bühne des Rock- und Popvereins getroffen, um später die Gäste fetzig zu unterhalten, und der Lions-Club bot Lachs auf Brötchen an. In dessen unmittelbarer Nachbarschaft hatte der Handwerk- und Gewerbeverein vorsorglich Zelte aufgestellt, für viele ein willkommener Schattenplatz an diesem heißen Tag. Das Deutsche Rote Kreuz hatte am Marktplatz eine große "Versorgungsstation" eingerichtet. Es wurde allerdings nicht Blutdruck gemessen, sondern Köstlichkeiten für Magen und Kehle angeboten.

Die Reihe der Vereine, die sich in diesen besonderen Tag einbrachten, wollte schier nicht enden. Der Skiclub war vertreten, auch die Ministranten und der Kinderschutzbund. Der Motorradclub zeigte sich mal ohne seine fahrbaren Untersätze engagiert beim Verkauf von Getränken. Die KG Blau-Weiß wusste sich auch außerhalb der Kampagne zu präsentieren und wer den ansonsten eher idyllischen Übergang vom Markplatz in Richtung Freihof nutzen wollte, geriet schnell in ein unvorstellbares Geschiebe und Gedränge. "Land unter hier bei uns", war bei den Handballern zu hören. Es war in erster Linie der "Meeting-Point" für die Jugend, während sich nur wenige Meter weiter auf dem Freihof-Parkplatz eher das gesetztere Publikum eingefunden hatte. Um die Ecke, in der Höllgasse, war schon früh der Kinderflohmarkt aufgebaut. Dort wurde fleißig Aussortiertes aus den Kinderzimmern verkauft. Erstmals bei "Wein und Markt" mit dabei war der "Hoffeexpress", das Fanmobil der 1899-Kicker aus Hoffenheim.

Als gegen 19 Uhr die Stände ihre Pforten schlossen, war für das Feiervolk noch längst nicht Schluss. Das Geschehen wurde in die zahlreichen Gaststätten verlegt, die am Abend einen immensen Zuspruch erlebten. Einige zog es auch in Richtung Eisweinhalle und Festplatz. Derweilen wurde in der Innenstadt bereits an vielen Stellen mit dem Abbau begonnen. "Ein toller Tag, Petrus sei Dank", so das übereinstimmende Fazit aller Beteiligten.