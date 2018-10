Von Fabian Santner

Wiesloch. "Ruhe für Dreh", ruft es und augenblicklich ist der mit Schülern prall gefüllte Auswärtigenraum des Ottheinrich-Gymnasiums Wiesloch fast schon unheimlich still. So mancher Lehrer hat seine Schüler so bestimmt noch nie erlebt. Grund für diese Disziplin ist die Anwesenheit von Kamera, Mikrofon und einer Handvoll Scheinwerfer, die von einem Team aus Schülern des Ottheinrich-Gymnasiums und dem sie unterstützenden Team des SWR bedient werden.

"Es begann alles damit, dass ich zufällig im Internet den Aufruf für den Wettbewerb gesehen habe", so Paulina Knobloch, die beim Dreh die Rolle der Regisseurin übernommen hat. Zusammen mit vier Freunden aus ihrer Stufe, die ebenfalls vom Thema Film begeistert sind, nahm sie dann am Wettbewerb "Tatort Bodensee" des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg teil. Dabei galt es, gemeinsam ein vorgegebenes Drehbuch zu vervollständigen und einzureichen. Das alles war schon im letzten November, der Einsendeschluss dann Ende Januar.

"Wir hatten mit so einem Erfolg gar nicht gerechnet", so die fünf Schüler, die sich zu diesem Zweck kurzfristig zu einer Film AG unter der Leitung von Günter Pfisterer zusammengefunden hatten. Anfang April wurden sie zur Preisverleihung geladen und schafften es dabei nicht nur unter die besten neun von insgesamt 166 Schülergruppen, sondern stellten auch das Siegerdrehbuch. Damit hatten sie ein Vorbereitungswochenende und die Verfilmung ihres Werks gewonnen. Die Dreharbeiten begannen jetzt in Wiesloch und Umgebung.

"Bisher hatten wir das noch nicht, dass die beteiligten Schüler gar nicht selbst vor der Kamera stehen wollten", so die begleitende Regisseurin und Autorin Sabine Willmann. Stattdessen übernahm Nico Mack die Kamera, Sandro Schöner den Ton, Jannik Schult die Tonassistenz und Simone Mischke die Requisiten. "Die Schauspieler haben wir dann aus dem Kreis unserer Freunde gecastet", so Paulina Knobloch, die wie ihre vier Kollegen in der Jahrgangsstufe 1 ist. "So tolle Schauspieler hat man nicht immer", bemerkte Sabine Willmann dazu. Der Filmwettbewerb findet bereits das vierte Mal statt und die Wieslocher Gymnasiasten setzen dabei tatsächlich ganz neue Maßstäbe. "Die können auch nach Stunden noch in der gleichen Intensität spielen." Da zahlen sich die traditionellen Theater-AGs am Ottheinrich-Gymnasium mal auf eine ganz unerwartete Weise aus.

Das Drehbuch ist ein Krimi und handelt von dem Thema Mobbing. Einige Szenen spielen in der Stadionhalle, wo ein leistungsbewusster Sportlehrer sich dieses Themas scheinbar nur ungerne annimmt. In den Auswärtigenräumen dagegen wird eine Schülerversammlung nachgestellt, und während der Schülersprecher noch stolz von der gut gelungenen Party berichtet, werden auf dem Beamer auf einmal Fotos eingeblendet, die eigentlich niemand sehen sollte.

Eine ganze Woche lang wird am Ottheinrich Gymnasium gedreht, mit der Unterstützung eines ganzen Teams professioneller Filmemacher des SWR und der entsprechenden Ausrüstung. Immer wieder treten die Schüler zu kurzen Beratungen zusammen, besprechen die nächste Einstellung aus ihrem Drehplan, ergänzen, modifizieren. "Bitte" und "Danke", sagt die Regisseurin anstatt "Action" und "Cut", das ist aber schon der einzige Unterschied zum Klischeebild eines Filmsets. Die fünf Schüler wirken schon fast wie Profis, schauen mit prüfendem Blick auf Lichtverhältnisse, Kameraeinstellungen und die Performance der Schauspieler.

Bei einem Vorbereitungswochenende in Dilsberg bekamen sie einen Crashkurs, doch viele der Schüler hatten sich auch schon vorher mit dem Filmen beschäftigt. "Ich habe mit Nico schon Theateraufführungen aufgenommen oder Urlaubsfilme gedreht", so Paulina Knobloch, die ebenso wie Nico auch fest vorhat, nach dem Abitur in die Filmbranche zu gehen.

Auch die Lehrerschaft und die Schulleitung unterstützen den Film, sonst wären die langen Dreharbeiten so auch gar nicht möglich. Von morgens früh um 8 bis in die Abendstunden hinein dauern die Drehtage und auch drei Lehrer spielen mit in der Rolle von Polizisten oder eben als Lehrer, das Rote Kreuz schminkt Wunden, die Familie Knobloch kümmert sich um das Catering und die vielen Schüler, die als Statisten mitwirken, sind nicht nur sichtlich begeistert von den Geschehnissen am Filmset, sondern eben auch mal wirklich still, wenn es drauf ankommt.

Wenn der Film abgedreht ist, geht es in den Schnitt. Auch hier will der SWR, so eng es geht, mit den Schülern zusammenarbeiten, und es gibt auch schon den Plan, dass eine befreundete Schülerband den Soundtrack erstellen könnte. Am Ende wird ein 13-minütiger Kurzfilm daraus entstehen, der Ende Juli hier zu sehen sein wird. Man darf gespannt sein auf Filmkunst "Made in Wiesloch", die Dreharbeiten jedenfalls machen neugierig auf die Premiere. "Kamera läuft." "Und bitte."