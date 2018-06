Wiesloch. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) jetzt bekannt gegeben hat, wird die Notfallpraxis in Wiesloch zum 30. Juni 2016 geschlossen, die Praxis in Neckargemünd bereits zum 31. Dezember 2015. Die Notfallpraxen in Eberbach, Heidelberg, Schwetzingen, Kirrlach und Sinsheim werden laut der Mitteilung die Patienten aus Wiesloch und Neckargemünd künftig mitversorgen. Auch ein Fahrdienst für die notwendigen Hausbesuche soll weiterhin zur Verfügung stehen.

Dr. Johannes Fechner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, begründet die Schließungen: "Im Rahmen unserer Reform des Notfalldienstes haben wir immer darauf hingewiesen, dass die KVBW dort, wo es möglich ist, eine Anbindung der Notfallpraxis an ein Krankenhaus anstrebt. Ausnahmen kann es nur geben, wenn eine Notfallpraxis für die Versorgung unerlässlich ist, etwa weil kein Krankenhaus zur Verfügung steht. Das ist in Wiesloch und Neckargemünd nicht der Fall. Die Bürger haben in vertretbarer Entfernung fünf Notfallpraxen, die für die Versorgung bereit stehen. Zudem wurden die Notfallpraxen Wiesloch und Neckargemünd im Vergleich zu anderen Notfallpraxen in relativ geringem Umfang in Anspruch genommen. Eine Weiterführung wäre daher nicht vertretbar."

Die KVBW hat 2013 und 2014 den ärztlichen Notfalldienst in Baden-Württemberg grundlegend reformiert. Seither war die Notfallpraxis in Wiesloch nur noch an den Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von Samstag, 8 Uhr, bis Montag, 7 Uhr, geöffnet. Unter der Woche wird der ärztliche Bereitschaftsdienst von der Notfallpraxis in Schwetzingen geleistet. Telefonisch ist der allgemeinärztliche Bereitschaftsdienst in Baden-Württemberg unter der kostenlosen Rufnummer 116117 zu erreichen.