Wiesloch/Stuttgart. (voko) "Ich bin einfach nur positiv überrascht über diese Ehrung. Ich liebe ja, was ich tue." Das sagt Rudolf Lauer. Der 71-Jährige hat am vergangenen Samstag das von Bundespräsident Joachim Gauck verliehene Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Damit würdigte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann Lauers besonderes bürgerschaftliches Engagement. Man hatte den internationalen "Tag des Ehrenamts", der 1985 von den Vereinten Nationen beschlossen wurde, für die Verleihung gewählt. Rudolf Lauer wurde gemeinsam mit 21 anderen Ordensprätendenten in Stuttgart ausgezeichnet.

"Es ist wichtig, dass bürgerschaftliches Engagement öffentliche Anerkennung findet. Die heute geehrten Bürger haben oft über Jahrzehnte ihre Zeit, ihre Kreativität und ihre Tatkraft an andere verschenkt. Es sind Tugenden und Werte, die eine Gemeinschaft erst mit Leben erfüllen. Als Ministerpräsident erfüllt mich dies mit großer Freude und Dankbarkeit", sagte der Landesvater.

In der Laudatio auf Rudolf Lauer sagte Winfried Kretschmann: "Rudolf Lauer ist Gründungsmitglied des Vereins Kunstfreunde Wiesloch und Spiritus Rector der Wieslocher Konzerte. Diese Konzertabende strahlen weit über die Stadt hinaus und sind aus dem kulturellen Leben in Wiesloch nicht mehr wegzudenken. Rund 680 Abonnements sprechen für den exzellenten musikalischen Sachverstand und das sichere Urteilsvermögen von Lauer bei der Programmgestaltung, für seine verbindliche Art, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. Die Musiker wiederum schätzen das fachkundige Publikum und die ganz persönliche Betreuung, die sie in Wiesloch erfahren."

Der Ministerpräsident fuhr fort: "Lauer führt mit großer Umsicht und Verantwortung seit 1992 den Verein und betreut das Budget. Nur weil alle Verwaltungskosten privat getragen und viele Leistungen ehrenamtlich erbracht werden, ist dieses Projekt seit vielen Jahren so erfolgreich. Erst dadurch ist es möglich, die Eintrittspreise auf einem erschwinglichen Niveau zu halten. Nahezu seine ganze Freizeit hat Rudolf Lauer seiner Konzertreihe gewidmet. Daneben hat er sich auch für den Kurpfälzischen Madrigalchor und den Kunstkreis Südliche Bergstraße ehrenamtlich engagiert. Für Ihr großes Engagement danke ich Ihnen sehr." Unter reichlich Applaus des Auditoriums im schmucken Saal des Schlosses überreichte der Ministerpräsident anschließend Urkunde und Verdienstorden an Lauer und die 21 weiteren verdienten Bürger.

Für den Wieslocher selbst war die Verleihung des Verdienstordens eine große Ehre: "Es zeigt, dass unsere Arbeit geschätzt und die Kultur hoch gehalten wird. Das ist eine Auszeichnung für den gesamten Verein", betonte Lauer. Seit vielen Jahrzehnten ist die Liebe zur klassischen Musik für den Kurpfälzer prägend. Besonders stolz ist Lauer darauf, dass in Wiesloch der größte Kammermusik-Veranstaltungsort der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar entstanden ist. Bereit 1998 erhielt der umtriebige Musik-Impresario die Bürgermedaille der Stadt Wiesloch. Der Bundesverdienstorden ist nun noch mal eine eindrucksvolle Steigerung.

Neben vielen Größen der Branche gastieren immer wieder die SWR-Symphonie-Orchester von Baden-Baden oder Freiburg in der Weinstadt. Und natürlich liegt Rudolf Lauer nach eigenem Bekunden auch die musikalische Jugendförderung ganz besonders am Herzen.

