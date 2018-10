Wiesloch. (oé) Es ist eine einigermaßen ernüchternde Statistik, die der Islam- und Politikwissenschaftler Luay Radhan da zitiert: Wenn es in Berichten von ARD und ZDF um den Islam geht, dann zu 80 Prozent in einem negativen Zusammenhang. Nur 20 Prozent sind neutral oder gar positiv. Was Wunder, dass auch unser Islambild häufig negativ besetzt ist und wir mit dieser Religion nur zu leicht Begriffe wie Terror, Gewalt, Rückständigkeit oder Diktatur verknüpfen.

Luay Radhan möchte dieses Zerrbild korrigieren: "Wenn ich an das Christentum denke, dann denke ich an die Bergpredigt und nicht an die Inquisition. Ich meine, das sollte auch für den Islam gelten", findet der 34-jährige Wieslocher, der einen Großteil seiner Jugend in Saudi-Arabien verbrachte, in Wiesloch sein Abitur machte und danach in Heidelberg, Boston und Marburg studierte und promovierte. Jetzt hatte ihn die CDU der Weinstadt eingeladen, um über Themen wie "politischer Islam" und "islamischer Staat" zu referieren.

Dabei entwarf Luay Radhan ein ganz anderes Islambild als das, was unsere Wahrnehmung beherrscht. So machte er deutlich, dass sich mit dem Koran und dem Religionsgründer Muhammad politische Begriffe wie der "islamische Staat" kaum begründen lassen. Das Wort "Staat" beispielsweise komme im Koran überhaupt nicht vor (dafür 49 Mal der Begriff Gemeinschaft, "Umma"), und auch über Regierungssysteme sei dort nichts zu lesen, obwohl der Koran eigentlich nichts Wichtiges auslasse, verdeutlichte der Referent. Dabei verwies er nicht nur auf Zitate aus dem Koran, sondern auch auf die Lehrmeinungen bedeutender islamischer Gelehrter. Zudem habe sich Muhammad selbst weder als Herrscher noch als Staatsgründer verstanden, sondern eher als Richter, Gesandter und Prophet. "Er hatte eine spirituelle und keine politische Autorität", unterstreicht Radhan.

Erst mit den blutigen Machtkämpfen in der anschließenden Zeit des Kalifats und dessen Umwandlung in eine Erbmonarchie beginnt für den jungen Wissenschaftler die eigentlich "unislamische" Politisierung des Islams. "Das Kalifat war eine Katastrophe für die Muslime", zitiert Radhan den islamischen Gelehrten Ali Abdarraziq, einen prominenten Vertreter einer rationalistischen und humanistischen Islam-Interpretation.

Für Luay Radhan ist es eine Erfahrung der Geschichte, dass Herrschaft "jede gute Idee" korrumpiert. So sei es nicht nur dem Islam ergangen, sondern auch Christentum und Judentum. Mit Religion im eigentlichen Sinne habe das allerdings nichts mehr zu tun. "Religion ist eine Botschaft an Individuen. Sie appelliert an das Gewissen des Einzelnen. Ein Staat ist kein Individuum und hat auch kein Gewissen", plädierte Radhan für eine klare Trennung der Sphären. Was die Religion indes auszeichne, sei ihre Botschaft der Gerechtigkeit und sozialen Verbesserung. Dafür habe sich Muhammad ebenso eingesetzt wie Moses oder Jesus. Radhan sieht hier den Ansatzpunkt für soziale Bewegungen, die in seinen Augen vor allem den Fortschritt befördern, "nicht Regierungen und Herrschaft".

Natürlich gab es bei diesem komplexen Thema viele Fragen und auch engagierte Diskussionsbeiträge aus den Reihen des zahlreich erschienenen Publikums. So wünschte sich manch einer von islamischen Religionsführern eine klare Absage an die Gewalt, so wie dies etwa der Papst tue. Laut Luay Radhan hat es solche Erklärungen durchaus gegeben, gerade nach dem 11. September. Allerdings seien sie nicht durchgedrungen, vielleicht auch deshalb, weil es keinen "Papst der Muslime" gibt, sondern miteinander konkurrierende islamische Schulen und Autoritäten mit jeweils eigenem Führungsanspruch. Auch das Verhältnis des Islams zur modernen Aufklärung wurde thematisiert, wobei der Referent an die verheerenden Auswirkungen von Kolonialisierung und wirtschaftlicher Ausbeutung in den muslimischen Ländern verwies. Ägypten mit einer Analphabetenquote von rund 50 Prozent habe sich davon bis heute nicht erholt.

Inzwischen steht das Land vor einer Rückkehr zur Militärherrschaft, so wie es sie bereits zu Zeiten Nassers, Sadats oder Mubaraks gab. Dass dies von manchem im Westen als kleineres Übel gegenüber einer Herrschaft der Muslimbrüder erachtet wird, kritisiert Luay Radhan entschieden. Man dürfe nicht in die Falle gehen, für eine Militärdiktatur zu sein, nur weil man Fundamentalisten bekämpfen wolle. Ein solches Schwarz-Weiß-Denken lehnt der Islamwissenschaftler ebenso ab wie militärische Interventionen, deren Wirkungslosigkeit sich gerade in Afghanistan gezeigt habe. Für die dortigen Bewohner gebe es nichts Schlimmeres, als die Zwickmühle zwischen den Taliban und den ausländischen Mächten wählen zu müssen, sagte Luay Radhan.

Seiner Meinung nach muss es mehr geben als die Alternative "nichts zu tun oder Militär zu schicken". Was dieses Mehr sein kann? Zum Beispiel ein Stopp des Waffenhandels. Damit wäre seiner Meinung nach schon viel geholfen. Oder gerechtere Wirtschaftsbeziehungen. Vor allem aber humanitäre Hilfe. Länder wie Afghanistan brauchen nach der festen Überzeugung Luay Radhans "eine Invasion von Schulen und Krankenhäusern, aber keine fremden Soldaten". Er zitierte hier die afghanische Aktivistin Malalai Joya und ihr Buch "Ich erhebe meine Stimme".

Zu Beginn hatte Daniel Wimmer für die CDU Wiesloch betont, die Veranstaltung wolle dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und einen differenzierten Umgang mit dem Thema zu ermöglichen. Dies ist gelungen, wie auch der große Schlussapplaus zeigte.