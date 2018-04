Wiesloch. (hds) Mehr Transparenz und eine kontinuierliche Information seitens der Stadtwerke hat Klaus Rothenhöfer von der SPD-Fraktion im Gemeinderat gefordert. Unterlagen würden trotz mehrfacher Nachfrage vorenthalten oder zu spät geliefert, Vertragsdetails - beispielsweise bei der Fernwärme - nicht erläutert und anstehende Investitionen in diesem Bereich seien nicht nachvollziehbar. "Wir haben all dies schon mehrfach angemahnt und müssen fast davon ausgehen, dass es sich hier um eine vorsätzliche Informationsverweigerung handelt". Rothenhöfer drohte gar mit dem Einschalten der Rechtsaufsichtsbehörde, sollten sich die Gegebenheiten nicht alsbald ändern.

"Wir wollen doch nur zu einem frühzeitigen Zeitpunkt erfahren, ob und warum sich bestimmte Bauaktivitäten, die von den Stadtwerken durchgeführt werden, bezüglich der Kosten verändern", betonte Rothenhöfer. Gerade in der jüngeren Vergangenheit hätten sich diese Vorfälle gehäuft. Derzeit müsse man den Eindruck gewinnen, der Gemeinderat werde vor vollendete Tatsachen gestellt und könne somit lediglich vollendete Tatsachen "abnicken".

Ähnlich äußerte sich Stefan Seewöster von der Fraktionsgemeinschaft AWL/WGF. Gerade bei der Fernwärme könne man nicht erkennen, ob sich die anstehenden Investitionen sowohl aus ökologischen als auch aus ökonomischen Gründen überhaupt rechnen würden. "Wie kann es sein, dass ein Wirtschaftsplan und die damit verbundenen Ausgaben von der Genehmigungsbehörde abgesegnet würden, ohne dass weitere Einzelheiten dazu im Gemeinderat vorgestellt und erläutert wurden. Es fehlen dazu wichtige Informationen", beschwerte sich Seewöster.

Immerhin stünden Ausgaben von nicht unbeträchtlicher Höhe an. "Nach unserem derzeitigen Kenntnisstand - und der ist eben sehr unbefriedigend - dürfen zum jetzigen Zeitpunkt auf keinen Fall Aufträge in Sachen Fernwärme erteilt werden". Auch er kündigte an, Beschwerde bei der Rechtsaufsichtsbehörde einzulegen, sollten die geäußerten Kritikpunkte von den Stadtwerken nicht aus der Welt geräumt werden.

"Wir werden dafür Sorge tragen, im zuständigen Ausschuss und auch im Gemeinderat ab sofort die gewünschten Unterlagen zu liefern und einen Sachstandsbericht über die laufenden Aktivitäten vorzulegen", versprach Oberbürgermeister Dirk Elkemann.