Wiesloch. (hds) Eine Plattform für Kommunikation, Meinungsaustausch, Informationen zu den unterschiedlichsten Themengebieten, Tipps, Projekte und Angebote zur Hilfe: Das ist nur ein kleiner Auszug aus dem umfangreichen Themengebiet, das sich hinter dem Projekt "Generationsforum Wiesloch" verbirgt. Ins Leben gerufen von der Bürgerstiftung Wiesloch zu Beginn des Jahres im Rahmen der Aktion "Pluspunkt Alter", verbirgt sich dahinter ein Internetangebot, das zum Ziel hat, das soziale Miteinander der Generationen in und um Wiesloch zu fördern. Nach umfangreichen Vorbereitungen, bei denen sich die Ideengeber die Unterstützung seitens der Hubert-Sternberg-Schule sichern konnten, ist die Seite unter www.generationenforum-wiesloch.de jetzt "lebendig", kann von Interessenten genutzt werden und bietet vielfältige Möglichkeiten, Gemeinsamkeiten zu entdecken.

"Wir richten uns mit diesem Forum an Bürger, Schulen, Vereine und Organisationen, die das gesellschaftliche Miteinander der Generationen mit Ideen und Aktivitäten unterstützen wollen", erläuterte Archim Heimann, der zusammen mit Volker Merk seitens der Bürgerstiftung das Projekt leitet. Die konzeptionelle Vorgabe war es, ein eigenständiges Internet-Forum einzurichten, an dem sich Bürger aller Generationen beteiligen sollen, von Jugendlichen bis hin zu den Senioren.

Die technische Seite wird von fünf Schülern der Hubert-Sternberg-Schule abgedeckt, die derzeit als Fachinformatiker auf den Gebieten Anwendungsentwicklung und Systemintegration ausgebildet werden und unter Leitung ihres Lehrers Bernd Schlütter mit Begeisterung und Fachwissen dem Generationsforum ein "Gesicht" gaben. Die Nutzer können sich entweder registrieren oder als Gast die Seite besuchen. Finanziell gefördert wird das Projekt durch die Dietmar-Hopp-Stiftung.

Bei einem Arbeitstreffen, das vor einigen Wochen stattfand, wurde im Rahmen eines Benutzertests der Ernstfall geprobt. Von mehr als 30 Organisationen und Vereinen waren rund 50 Interessenten zu dem Probelauf gekommen, testeten die Funktionalität und gaben Anregungen für Verbesserungen. Diese sind inzwischen alle eingearbeitet und bei einem Blick auf die Startseite eröffnet sich die Vielfalt der Angebote. Unterschiedliche Foren laden die Nutzer ein, sich mit Vorschlägen oder Kommentaren einzubringen. Ein "schwarzes Brett" ist ebenso vorhanden wie Rubriken zu Veranstaltungen, einem Lesekreis, kulturellen Ereignissen oder Demenz.

"Wichtig ist aus unserer Sicht, Hemmschwellen, die vielleicht bei älteren Menschen in Sachen Technik vorhanden sind, abzubauen", erläuterte Heimann. Daher werden PC-Schnupperwochen für Senioren angeboten, die über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten kostenlos einen Computer - mit dem entsprechendem Internetzugang - und außerdem eine individuelle Betreuung im Umgang damit erhalten. Sie können nach Ablauf der drei Monate dann entscheiden, ob sie sich selbst einen Computer anschaffen oder den Versuch beenden möchten. Die Betreuung erfolgt direkt zu Hause, über das Telefon oder bei gemeinsamen Treffen.

Aber auch ein "Kulturtandem" ist angedacht, bei dem ältere und jüngere Menschen gemeinsam ein Theaterstück oder ein Konzert besuchen können. Im Forum wird dann Vorarbeit geleistet. Dort werden ausgewählte Stücke besprochen, Paten "inserieren" Karten für die begleitenden Jugendlichen und es soll auch Führungstermine in Theatern geben. Auch eine Generationswanderung steht auf dem Wunschzettel des Projektteams. "Wir haben mal die Herbstferien ins Auge gefasst", blickt Heimann in die Zukunft. Die Idee ist es, eine kleine Gruppe von Erwachsenen und Jugendlichen zu einer gemeinschaftlichen Wanderung zu animieren. Die Teilnehmer berichten anschließend im Forum, ein Film über das Ereignis ist geplant, der dann in Wieslocher Alten- und Jugendeinrichtungen gezeigt werden soll. "Ich stelle mir eine Woche vor, vielleicht in der Pfalz oder im Elsass", so Heimann. Für die Jugendlichen ist vorgesehen, einen Kostenzuschuss zur Verfügung zu stellen. Interessenten können sich direkt mit Achim Heimann, Telefon 06222 / 60515, in Verbindung setzen.

Jetzt geht es darum, die Seite des Generationsforums mit noch mehr Leben zu füllen. "Wir hoffen auf rege Teilnahme, damit unser Konzept zu einem Selbstläufer wird", zeigt sich Dr. Heimann optimistisch.

Info: Interessenten am Generationenforum können sich per E-Mail mit dem Projektteam in Verbindung setzen. Rückfragen zum Thema "PC-Schnupperwochen" beantwortet Volker Merk, Telefon 06222 /38 09 27.