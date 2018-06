Wiesloch. (oé) Für den Wieslocher Erfinder Uwe Stadter verliefen die zurückliegenden Feiertage alles andere als ruhig: Zwischen den Jahren war er zusammen mit einem Nachbarn damit beschäftigt, jede Menge Treppenstufen vorzubereiten. Obendrein fuhr er in die Schweiz, um die von ihm erfundene Brandschutzfolie abzuholen. Die dortige Produktionsfirma hatte deswegen sogar eigens ihre Betriebsferien unterbrochen. Uwe Stadter hat all diese Umstände sehr gerne auf sich genommen: Handelte es sich doch um die Vorbereitungen für eine Fernsehproduktion des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Gleich nach den Feiertagen hat das Erfindermagazin "Einfach genial" einen Beitrag über den pensionierten Kunststoffingenieur aus Wiesloch gedreht, der am kommenden Dienstag zu sehen sein wird ("Einfach genial", Dienstag, 2. Februar, 19.50 Uhr, im dritten Programm des MDR).

"Wir berichten natürlich auch über Erfindungen von Firmen. Aber am liebsten stellen wir private Tüftler vor", erzählt Michael Kästner, der für den Beitrag zuständige Mitarbeiter des MDR. Private Tüftler, so wie Uwe Stadter einer ist: In jahrelanger Forschungsarbeit hat der 69-Jährige einen Kunststoff entwickelt, der praktisch unbrennbar ist und nach Überzeugung seines Erfinders den Brandschutz weltweit revolutionieren könnte. Das galt es jetzt bei den Dreharbeiten für den MDR in Sachsen einmal mehr unter Beweis zu stellen. Dafür hat Uwe Stadter zusammen mit Brandexperten und dem Inhaber des Lehrstuhls für Brandtechnik an der Universität Köln, Prof. Thorsten Prein, eine Versuchsanordnung wiederholt, die bereits 2014 erfolgreich getestet worden war.

Auch diesmal war der Versuch ein voller Erfolg: Dazu wurden in einem Brandhaus im sächsischen Dippoldiswalde zwei Treppenkonstruktionen aus Tischlerplatten errichtet - die eine davon war völlig ungeschützt, die andere hingegen an der Unterseite mit Uwe Stadters Brandschutzfolie beklebt. Dann wurde nacheinander unter beiden Treppen ein Feuer entzündet. Die 35 Kilogramm hochprozentigen Isopropanolalkohols erzeugten als Brandbeschleuniger eine Hitze von über 1000 Grad Celsius - mit der Folge, dass die ungeschützte Treppe bereits nach fünf Minuten lichterloh in Flammen stand und nach acht Minuten in sich zusammenfiel. Schon nach zwei Minuten herrschte auf der Treppenoberfläche eine Hitze von über 200 Grad.

Ganz anders das Bild bei der durch die Brandfolie geschützten Treppe: Deren Oberfläche wies nach zwei Minuten gerade einmal 18 Grad auf, später blieben es lange Zeit lediglich 60 Grad und der Maximalwert stieg auf 100 Grad, obwohl unter der Treppe gut 1000 Grad herrschten. "Das war echt faszinierend", zeigt sich auch der MDR-Reporter Michael Kästner beeindruckt. Als nach gut 20 Minuten der Brandbeschleuniger aufgebraucht war und das Feuer erlosch, stand die Treppe immer noch und war so stabil, dass ein Feuerwehrmann darübergehen konnte. Auch während des Brandes hätte man ohne Probleme über die Stufen rennen können, gibt Reporter Michael Kästner die Worte eines der anwesenden Feuerwehrleute wieder.

Dabei war die Versuchsanordnung nicht einmal optimal, wie Uwe Stadter einschränkt. Er und sein Sohn hatten die Tischlerplatten erst drei Tage zuvor fürs Fernsehen mit den drei Millimeter dicken Brandschutzfolien beklebt. Der Klebstoff hätte aber eigentlich 30 Tage gebraucht, um richtig zu vernetzen. Für den Hersteller war es denn auch fast "ein Wunder", dass der Klebstoff standhielt und der Versuch "trotz des Schnellschusses" funktionierte, erzählt Uwe Stadter. Für ihn ein Beweis mehr für die Tauglichkeit seiner Erfindung. Die ist nicht nur feuerfest, sondern auch universell verwendbar, völlig ungiftig und obendrein absolut erschwinglich.

Kein Wunder also, dass sich bereits namhafte Weltunternehmen für das Produkt interessieren und die Markteinführung wohl nicht mehr allzu fern ist. Erst vor wenigen Wochen hatte die RNZ darüber und auch über die bereits erteilten Patente (für Australien und die USA) berichtet. Kleine Anmerkung am Rande: Es war dieser Bericht, der den MDR und sein Magazin "Einfach genial" auf den Wieslocher Erfinder aufmerksam machte und zu dem Fernsehbeitrag führte.

Info: Die Sendung "Einfach genial" wird am Dienstag, 2. Februar, 19.50 Uhr, im Dritten des MDR ausgestrahlt. Sie wird anschließend noch mehrfach wiederholt (auf MDR, NDR, RBB, Alpha und Eins Plus) und ist auch in der Mediathek zu finden, www.mdr.de/mediathek.