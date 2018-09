Walldorf/Wiesloch. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag (23./24. August) am Bahnhof Wiesloch-Walldorf ein Fahrrad entwendet. Pech für den Dieb war, dass er gegen 2 Uhr auf dem Radweg in Höhe der Avia-Tankstelle vom Besitzer angetroffen wurde. Der Dieb warf das Rad zu Boden und flüchtete gemeinsam mit weiteren Jugendlichen, die auf dem Gelände der Tankstelle Getränke konsumierten. Dabei ließen sie drei weitere neuwertige Fahrräder zurück und entfernten sich in Richtung Walldorf. Die Fahrräder - zwei Freizeiträder und ein auffälliges Mountainbike - wurden sichergestellt und warten noch auf ihre rechtmäßigen Besitzer. Der Täter trug laut Polizei eine dunkle Weste mit einem helleren Pullover oder Kapuzenshirt darunter und war zwischen 15 und 18 Jahre alt. Bei ihm waren noch zwei Jugendliche, einer hatte eine Schildmütze verkehrt herum auf, der andere trug ein helles T-Shirt mit einem auffallenden Aufdruck. Hinweise bitte an den Polizeiposten Walldorf, Telefon 06227/841 9990 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Telefon 06222/57090.