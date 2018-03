Wird sich im neuen Jahr zur Ganztagesschule weiterentwickeln und soll im Jahr darauf zur Gemeinschaftsschule werden: die Gerbersruhschule. Auch ein neues Domizil soll sie in den kommenden Jahren erhalten - in einem Neubau an der Realschule. Alle Fotos: Pfeifer

Wird sich im neuen Jahr zur Ganztagesschule weiterentwickeln und soll im Jahr darauf zur Gemeinschaftsschule werden: die Gerbersruhschule. Auch ein neues Domizil soll sie in den kommenden Jahren erhalten - in einem Neubau an der Realschule. Alle Fotos: Pfeifer

Wiesloch. (oé) Für die Weinstadt war 2013 ein Jahr der Jubiläen und der großen Feste: Das Hospiz Agape wurde fünf Jahre alt, die Lebenshilfe feierte ihren 50. Geburtstag und Wieslochs Freiwillige Feuerwehr gibt es sogar schon seit 150 Jahren. Natürlich wurden all diese Jubiläen jeweils mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert - unter entsprechend reger Anteilnahme der Bevölkerung. Dies verzeichnete Wieslochs OB Franz Schaidhammer in seinem Gespräch zum Jahreswechsel ebenso dankbar wie das große ehrenamtliche Engagement, das bei diesen Jubiläen (aber auch sonst) zum Tragen kam. Nur zwei Beispiele: Die Feuerwehrabteilungen der Weinstadt haben rund 200 Aktive und circa 100 Jugendliche in ihren Reihen und bei der ökumenischen Hospizhilfe sind inzwischen fast 80 ehrenamtliche Hospizhelfer im Einsatz, macht der OB deutlich.

Ein Musterbeispiel für ehrenamtlichen Einsatz war auch ein anderes Großereignis des Jahres 2013, das die Weinstadt im Herbst drei Wochen lang in Atem hielt. Gemeint sind die Baden-Württembergischen Literaturtage mit ihren gut 80 Veranstaltungen, die etwa 9000 Besucher anlockten. Ohne die 160 ehrenamtlichen Helfer, die alles vorbereitet und organisiert haben, wäre ein solcher Veranstaltungsmarathon "undenkbar gewesen", unterstreicht das Stadtoberhaupt und freut sich mit den Organisatoren über die überwältigende Publikumsresonanz, die sämtliche Erwartungen übertraf. Kein Wunder, dass die Literaturtage für den OB "eines der schönsten Festivals der letzten Jahre" war.

Angesichts dieser und anderer Feste (wie etwa dem "Tag der offenen Gärten" im Juni) stand die Kommunalpolitik fast ein wenig im Schatten. Aber auch hier gab es wichtige Weichenstellungen: etwa das Ende der Ära von Bürgermeisterin Ursula Hänsch nach 23 Amtsjahren und die Wahl ihres Nachfolgers Ludwig Sauer zum Beigeordneten Ende Oktober. Er freue sich, dass jemand gewählt wurde, "der Wiesloch kennt und hier auch gekannt wird, der Verwaltungserfahrung hat und von heute auf morgen loslegen konnte", so das Stadtoberhaupt, dem zufolge an der Verwaltungsspitze auch "die Chemie stimmt".

Die "zentrale kommunalpolitische Entscheidung" des abgelaufenen Jahres war für den OB das neue Schulkonzept, das den Gemeinderat mit großer Mehrheit passierte - wohl auch ein Resultat der gründlichen Vorbereitung mit allen Beteiligten, die zu einer einhelligen Empfehlung führte. So ist nun der Weg frei, dass die Maria-Sybilla-Merian-Schule als erste Grundschule zur Ganztagesschule wird (der Antrag soll bis Mitte 2014 gestellt werden) und dass sich die Gerbersruhschule in den kommenden zwei Jahren zur Gemeinschaftsschule weiterentwickelt. Auch hier soll als erste Etappe ab September 2014 der Ganztagesbetrieb beginnen. Aufgrund einer Umfrage bei den Eltern erwartet Schaidhammer "eine sehr stabile einzügige Werkrealschule als Ganztagesschule" und im Jahr darauf eine zweizügige Gemeinschaftsschule.

Diese Gemeinschaftsschule soll aber nur für eine Übergangszeit im alten Domizil der Gerbersruhschule bleiben: nämlich so lange, bis das neue Schulhaus an der Realschule steht. 15 Millionen Euro soll der Neubau kosten, bis 2018/19 könnte er dem OB zufolge fertig sein. Der Standort an der Realschule hält der Stadt seinen Worten zufolge "alle Möglichkeiten offen". Sämtliche weiterführenden Schulen seien dann an einem Ort konzentriert, sodass man flexibel auf alle möglichen Veränderungen der Schullandschaft reagieren könne. Da neben der Gemeinschaftsschule auch ein Teil der Realschule in das neue Schulhaus einziehen soll, sieht der OB auch für diese Schule eine Verbesserung.

Alles andere als erfreulich war für die Weinstadt das Ergebnis des Zensus: Plötzlich hatte Wiesloch nur noch 24.735 Einwohner: 1300 weniger als es nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes hätten sein müssen - mit allen negativen Folgen für den Finanzausgleich. Dank höherer Steuereinnahmen sind zwar die Pro-Kopf-Beträge gestiegen, sodass die Stadt nicht wirklich weniger Geld in der Kasse hat. Mit den alten Einwohnerzahlen wäre die Haushaltssituation jedoch "weitaus besser" gewesen, unterstreicht der OB. Die Stadt hat deshalb Widerspruch eingelegt und will sich auch an einer Musterklage gegen die Volkszählung beteiligen. Diese sei nur stichprobenweise durchgeführt worden und spiegele deshalb die tatsächlichen Einwohnerzahlen nicht richtig wider, argumentiert Schaidhammer.

Immerhin hat die Stadt einen Teil der "Einwohnerverluste" seither wieder ausgleichen können. Auf der Basis des Zensus hat sie inzwischen wieder 25.168 Bewohner - 433 mehr als beim Zensusstichtag. Das wirkt sich auch positiv auf das leere Stadtsäckel aus. Jeder Einwohner mehr bringt der Stadt über den Finanzausgleich im Jahr 850 Euro zusätzlicher Einnahmen, rechnet der OB vor. Ihm zufolge ist dies vor allem dem Neubaugebiet "Äußere Helde" zu verdanken. Laut Schaidhammer sind im ersten Bauabschnitt so gut wie alle Grundstücke verkauft. Wie es mit dem Baugebiet weitergehen wird, entscheidet sich wohl im Laufe dieses Jahres.

Dann sollen die neuen Gutachten zu Verkehrserschließung, Landschaftspflege und Artenschutz vorliegen, die erforderlich wurden, nachdem sich der Gemeinderat für eine Änderung des ursprünglichen Konzeptes ausgesprochen hatte: Statt der bisherigen Bauabschnitte II und III ist nun an eine reduzierte Bebauung gedacht - und zwar unter Einschluss derjenigen Flächen, welche die Stadt bereits gekauft hat. Diese Entscheidung hat der bei diesem Thema sonst tief zerstrittene Gemeinderat einstimmig getroffen - für den OB ein Zeichen dafür, dass man "die ganzen Querelen der letzten Jahre abschließen" will. "Ich habe das Gefühl, dass jeder gerne einen Schlussstrich ziehen würde und das Ende des Verfahrens unterstützt", ist der OB zuversichtlich.

Nicht minder problembehaftet ist das Thema Verkehr. Das "drückt uns wahnsinnig", sagt Schaidhammer. Zugleich habe die Stadt hier aber "am wenigsten Einflussmöglichkeiten", weil für die am stärksten belasteten Ortsdurchfahrten (wie in Altwiesloch) das Land zuständig ist. So ist die Stadt etwa mit ihrem Antrag auf ein Lkw-Nachtfahrverbot für Altwiesloch gescheitert, weil es keine Alternativstrecken ohne Belastung anderer Anwohner gibt. Der OB setzt seine Hoffnung nun auf den Lärmaktionsplan, der im vergangenen Jahr vorgestellt wurde. Er sieht innerorts nahezu flächendeckend Tempo 30 vor, was zur Folge hätte, dass Wiesloch als Transitstrecke für den Durchgangsverkehr unattraktiver würde. Das Stuttgarter Verkehrsministerium will allerdings nur dann zustimmen, wenn die Lärmbelastung einzelner Gebäude "fassadenscharf" nachgewiesen wird, erläutert der OB. Die Gutachter seien gerade dabei, diese Bedingung zu erfüllen. Dies soll dann Grundlage für den Antrag der Stadt werden, innerorts auch auf den Landstraßen Tempo 30 anzuordnen.

Entlastung verspricht sich die Stadt auch von Verbesserungen auf der L 723 (der alten B 39). Deren vierspuriger Ausbau scheint zwar vorerst noch in weiter Ferne zu liegen. Aber zumindest der Ausbau des Verkehrsknotens von B 3 und L 723 zu einem "Vollkleeblatt" ist Schaidhammer zufolge für 2015 "anvisiert". Mit dieser Maßnahme würden an diesem Punkt nicht nur die Ampeln überflüssig, die Stadt könnte dann auch die neue Zufahrt zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf realisieren. Dort wird das Parkhaus laut OB immer besser angenommen. Das obere Parkdeck sei bereits nahezu vollständig an Dauerparker vermietet, sodass man nun auch einen Teil des unteren Parkdecks für die Dauervermietung freigeben will, sollte es weiteren Bedarf geben. Inzwischen steht auch das städtebauliche Konzept für die Vermarktung der bisherigen Parkplätze als Gewerbeflächen. Anfragen von Investoren gebe es bereits, sagt der OB. Sie müssten allerdings "unter einen Hut" gebracht werden. Denn man will nicht wahllos jede Art von Gewerbe ansiedeln. Großflächigen Einzelhandel will man ebenso vermeiden wie Speditionen. Erwünscht sind dagegen Betriebe aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Büros oder kleinere Produktionsstätten. Auch "bahnhofaffinen Einzelhandel" oder auch Gesundheitseinrichtungen kann sich der OB auf dem Areal vorstellen.

Eine zentrale Weichenstellung wird das neue Jahr auf dem Sektor Energie bringen. Denn die bestehenden Konzessionsverträge für Strom und Gas laufen 2014 aus und der Gemeinderat muss entscheiden, wer die Stadt künftig mit Energie versorgen soll - eine Entscheidung "für die nächste Generation", wie der OB betont, da sie die Stadt auf 20 Jahre bindet. Derzeit läuft noch das Bewerberverfahren und Schaidhammer hofft, dass das Thema bis Mitte des Jahres entscheidungsreif ist. Dann wird sich weisen, wer neuer Konzessionsnehmer der Stadt wird "und ob und inwiefern Wieslochs Stadtwerke Mitgesellschafter werden". "Wir haben uns eine strategische Partnerschaft mit den Stadtwerken als Modell anbieten lassen", erläutert der Rathauschef. Noch kann Schaidhammer nicht mit Gewissheit sagen, wohin die Reise geht. Er sieht im Gemeinderat allerdings eine Tendenz dahin, dass sich die Stadt künftig "ein Stück weit mehr Mitentscheidungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten" sichern will.

Dies wohl auch mit Blick auf die geplante Energiewende. Sie kann nach Schaidhammers Überzeugung nur gelingen, wenn auch vor Ort Maßnahmen ergriffen werden. Deshalb investiert die Stadt auch weiter in ihr Nahwärmenetz und in die Kraft-Wärme-Koppelung, wie derzeit im Palatin. Die Energiewende heißt für den OB auch, dass "dezentral Strom erzeugt wird" - auch da, wo weder ausreichend Wind- noch Solarenergie zur Verfügung steht. Das geht dem OB zufolge aber nur mit der Kraft-Wärme-Koppelung. Ob dies immer wirtschaftlich ist, ist aber durchaus umstritten, wie jüngst am Beispiel des Nahwärmeverbunds Palatin/Äußere Helde deutlich wurde.

Nach Meinung des OBs muss man aber "einfach das Gesamtnetz betrachten". Netzgebundene Anlagen könnten zu Beginn wegen der hohen Anfangsinvestitionen oft nicht wirtschaftlich betrieben werden. Die Wirtschaftlichkeit steige jedoch mit der Anschlussdichte. Und hier ist der OB "sehr zuversichtlich", weil sich die Preise bei der Nahwärme wesentlich günstiger entwickeln als beispielsweise beim Öl. Das erste Nahwärmenetz der Stadt (Freibad/ehemaliges Tiko-Gelände) bestärkt ihn darin. "Es schreibt derzeit eine Schwarze Null", so Schaidhammer.

Um Innovationskraft gerade im Sektor Energie, aber auch bei Mobilität oder Kommunikation geht es auch in einem andern Projekt, an dem sich Wiesloch beteiligen will: dem EU-Programm "Smart City". Dass Wiesloch die "mit Abstand kleinste Stadt" ist, die Interesse gezeigt hat, sieht der OB nicht als Handicap - im Gegenteil. Denn wenn es um "Leuchtturmprojekte" geht, ist der "Multiplikationseffekt" bei einer Kleinstadt viel größer - ganz einfach, weil es viel mehr von ihnen gibt. Wohl im Herbst wird man wissen, ob Wiesloch dabei ist. Der Neujahrsempfang jedenfalls steht dieses Mal ganz im Zeichen von "Smart City".