Wiesloch. (oé) Die lange und konfliktreiche Geschichte des Baugebiets "Äußere Helde" hat Wieslochs OB Franz Schaidhammer seinen eigenen Worten zufolge auch ganz persönlich als "Martyrium" empfunden. Umso größer sein Interesse, in seinem letzten Amtsjahr als Stadtoberhaupt das Projekt "in Frieden miteinander" zum Abschluss zu bringen. Er sei "ganz sicher, dass wir miteinander einen Kompromiss finden, mit dem jeder leben kann". So lautete die Botschaft des OB an die Mitbürger, die am Donnerstagabend den Ratssaal bis auf den letzten Platz füllten. Die Stadt hatte sie eingeladen, um den aktuellen Planungsstand zu einer reduzierten Bebauung der Äußeren Helde vorzustellen.

Das jetzt untersuchte Areal östlich des Dielheimer Wegs umfasst dem OB zufolge nur noch 40 Prozent des ursprünglich einmal überplanten Geländes. Konkret ging es um die Frage, wo auf der bereits reduzierten Fläche noch eine Bebauung möglich ist und wo Gründe des Natur- und Artenschutzes dies ausschließen. Auch die denkbaren Varianten für eine künftige Verkehrserschließung der reduzierten Bauflächen wurden vorgestellt. Dabei machte der Planer Karl Haag vom Büro Wick und Partner deutlich, dass es sich noch nicht um "fertige Ergebnisse oder Konzepte" handle, sondern lediglich um eine "Grundlagenermittlung".

Das war auch dem OB mit Blick auf entsprechende Sorgen betroffener Anwohner wichtig: Weder hat der Gemeinderat über das Thema beraten, noch hat er einen Beschluss gefasst. "Erst soll die Bürgerschaft informiert und einbezogen werden." Aus diesem Grund wurde auch schon ein Gespräch zwischen dem städtischen Planungsamt und der Bürgerinitiative "Wir sind Helde" vereinbart.

Die Planer präsentierten am Donnerstag erste "Flächenlayouts", wo künftig überhaupt noch eine Bebauung möglich ist. Das ist Karl Haag zufolge eher im südlichen Bereich des untersuchten Gebiets möglich, während das Gelände im nördlichen Bereich (mit einer Ausnahme) ökologisch so wertvoll ist, dass die Widerstände "wahrscheinlich nicht zu überwinden sind", wie der Planer darlegte.

Das mögliche Baufeld im Süden könnte den Planern zufolge zwischen 2,7 und 4,5 Hektar groß sein (jeweils Bruttofläche) und je nach Bebauungsdichte zwischen 88 und 288 Einwohner beherbergen. Das kleine Baufeld im Norden (hier sind die artenschutzrechtlichen Untersuchungen aber noch nicht abgeschlossen) könnte eine Größe von 1,1 Hektar haben und maximal 64 Einwohner zählen. Dies aber nur bei einer verdichteten Bebauung, die dem OB zufolge eher unwahrscheinlich ist. Die Nachfrage konzentriert sich seinen Worten zufolge "im Wesentlichen auf Einzelhäuser". Bisher haben sich 58 Interessenten gemeldet. Auch wenn die Anfragen unverbindlich seien, plane man doch keineswegs "in den blauen Himmel hinein", so Karl Haag.

Was die betroffenen Anwohner am meisten umtreibt, ist die Frage, wie viel Verkehr die zusätzlichen Wohnflächen erzeugen werden. Auch hierzu hatten die Planer Zahlen parat. Danach bewegen sich die täglichen Fahrten je nach Größe und Bebauungsdichte für das südliche Baufeld zwischen 247 und 806 Fahrten, beim kleineren nördlichen Baufeld sind es zwischen 90 und 180 Fahrten pro Tag.

Die für viele entscheidende Frage ist, wie dieser Verkehr geführt werden soll. Die Planer hatten hierzu insgesamt 13 Alternativen untersucht, von denen allerdings die meisten negativ bewertet wurden. Sei es, weil sie über topografisch schwieriges Gelände (Mühlhölzle) oder durch die freie Landschaft (in Richtung Osten) führen würden, weil sie zu teuer wären oder aber den Verkehr zu einseitig verteilen würden.

Am Ende blieben vier Varianten übrig, die als realistisch und umsetzbar erscheinen und eine nähere Untersuchung lohnen, wobei es vor allem auch um die "Sozialverträglichkeit" geht: Das wäre die Erschließung von Westen her über Reben- und Apfelweg; von Nordwesten über die Straßen Zum Keitelberg, Zur Helde und Schulwiesenweg und alternativ weiter über Apfelweg oder Dielheimer Weg; und schließlich von Norden her über Bahnweg, Zur Helde und Merianstraße, wobei sich der Verkehr "ganz breit verteilen" könnte.

In der anschließenden, sehr sachlichen Diskussion wurden indes Zweifel laut, ob sich der Verkehr tatsächlich nach den Vorgaben der Planer richtet oder doch lieber den "direkten Weg" nimmt. Gerade die Anwohner des Apfelwegs im ersten Bauabschnitt der Äußeren Helde hatten Sorge, die Hauptlast tragen zu müssen. Wegen der geringen Breite der Straße kam der Vorschlag einer Einbahnregelung, die den Verkehr "auf mehrere Schultern verteilen" würde. Dies nahm die Verwaltung ebenso mit auf wie andere Anregungen aus dem Publikum.

Der weitere Fahrplan sieht nun vor, dass die betroffenen Bürger ihre Anregungen und Bedenken der Stadt bis zum Jahresende mitteilen sollen, damit sie in den weiteren Planungsprozess einfließen können (die Planunterlagen kann man auf der Homepage der Stadt einsehen). Die nächsten Planungsschritte bis zur Erarbeitung eines städtebaulichen Entwurfs als Grundlage für das Bebauungsplanverfahren könnten dann im kommenden Jahr erfolgen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplans werde "das Verfahren abgeschlossen sein". "Wir sind damit am Ende", machte der OB deutlich. An eine weitere Bebauung über die jetzt ins Auge gefassten Bereiche hinaus ist nicht gedacht.

Wenn die Grundstücke vermarktet seien, könne auch die Schlussabrechnung der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme erfolgen und diese aufgehoben werden, erläuterte der OB auf entsprechende Fragen hin. Was danach als Fehlbetrag bleibt, muss die Stadt übernehmen. Bis dahin soll das derzeitige Minus von zehn Millionen Euro deutlich reduziert werden, so die Erwartung der Stadt. Trotzdem werden am Schluss wohl "ein paar Millionen" bei der Stadt hängen bleiben, darüber machte sich der OB keine Illusionen. Dem stünden aber auch neue Einwohner gegenüber, die der Stadt auf Dauer Einnahmen brächten.