Wiesloch. (hds) "Es wird zwar schon viel für die Kinderbetreuung in Wiesloch getan, aber noch nicht alles." Katharina Ebbecke von der Grünen-Fraktion begründete mit diesen Worten in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein umfangreiches Antragspaket ihrer Fraktion, in dem es um Verbesserungen des aktuellen Betreuungsangebots ging. In fast allen Punkten schloss sich die Mehrheit der Gemeinderäte, nach eingebrachten kleinen Veränderungen, den vorgelegten Anträgen an.

Konkret ging es zum einen um ein sogenanntes Platzsharing, für das die Verwaltung ein praktikables Modell entwickeln und dem Rat vorlegen soll. Dabei geht es darum, einen vorhandenen Krippenplatz auf zwei Kinder zu verteilen, die nur zeitweise und damit nicht während der gesamten Woche diesen in Anspruch nehmen. Nach einer Diskussion wurde dieser Punkt mehrheitlich angenommen mit dem Hinweis, dass entstehende Mehrkosten von den Eltern übernommen werden sollen. Soweit möglich sollte diese Variante an mindestens zwei Krippen eingerichtet werden.

Sonja Huth (SPD) verwies indes darauf, dass in anderen Kommunen ein solches Angebot bereits gemacht worden sei, mangels Interesse der Eltern aber wieder zurückgenommen wurde. "Generell sind wir in unsrer Stadt gut aufgestellt und geben viel Geld für die Kinderbetreuung aus", unterstrich die SPD-Politikerin. Seitens der Verwaltung wurde darauf verwiesen, dass sich eine größere Einrichtung in Wiesloch bereit erklärt habe, Platzsharing anzubieten. Voraussetzung: Elternabsprache in den konkreten Fällen, in denen sich zwei Familien einen Platz teilen wollen. Dies sei allerdings von der organisatorischen Seite her oftmals schwierig.

"Wir sollten gerade für diese speziellen Fälle ein zeitgemäßes Portal einrichten, in dem sich die Eltern austauschen und über die speziellen Angebote besser informieren können", meinte Katharina Ebbecke zu einem weiteren Antragspunkt ihrer Fraktion. Von der zuständigen Fachgruppe der Verwaltung wurde eine solche Notwendigkeit ebenso gesehen, entsprechende Vorbereitungen dafür seien bereits angelaufen und geeignete Lösungen schon untersucht worden. Eine entsprechende Software sowie das Hosting würden vom Landesjugendamt kostenlos angeboten. Allerdings: Mit der notwendigen Betreuung des Portals und der daraus resultierenden zunehmenden Elternkontakte sind - zusammen mit dem seit diesem Jahr neu eingeführten, zentralen Anmeldeverfahren im U3-Bereich - die personellen Kapazitätsgrenzen der zuständigen Fachgruppe erreicht. Eine Aufstockung ist daher laut Verwaltung unumgänglich.

"Da besteht aus unserer Sicht kein Bedarf", meinten Sonja Huth und Adrian Seidler (CDU) zu dem weiteren Antrag der Grünen, die Öffnungszeiten in den Krippen - gerade morgens und abends - flexibler zu gestalten. Katharina Ebbecke hatte dies damit begründet, für viele Eltern seien die derzeitigen Öffnungszeiten nicht ausreichend. Speziell geht es den Grünen um die Zeiten ab sieben Uhr morgens und bis 18 Uhr abends.

Nach Auskunft der Verwaltung besteht bereits in einigen Einrichtungen, in einem Fall sogar ab 6.30 Uhr, die Möglichkeit, die Kinder früher abzugeben, lediglich bis 18 Uhr sei dies in keinem Falle im Angebot. Auch hier wurde auf die Tatsache verwiesen, entsprechende Tests seien aus Mangel an Interesse wieder eingestellt worden. Dennoch wurde dem Antrag mehrheitlich entsprochen, aber auch hier mit der Einschränkung, dass die Eltern entsprechende Mehrkosten übernehmen müssten.

Ein weiterer Punkt war, bei den demnächst neu einzurichtenden Krippengruppen auch ein integratives Angebot zu schaffen, damit auch Kinder mit hohem Hilfebedarf aufgenommen werden können. "Dies hat sicherlich Substanz und ist zugleich ein gesellschaftlicher Auftrag", war von der CDU zu hören, und auch Fritz Zeier (Freie Wähler) meinte, "damit rennen sie bei uns offene Türen ein". OB Franz Schaidhammer regte an, alle derzeitigen Träger anzuschreiben, um deren Bereitschaft abzufragen. Das Plenum entschied sich einstimmig für diese Variante.

Auf keine Zustimmung stieß dagegen der Grünen-Vorstoß zur Ausweitung des Platzangebots im Krippenbereich von derzeit 40 auf mittelfristig 60 Prozent der Ein- bis Dreijährigen. "Wir müssen da in die Zukunft schauen", meinte Fraktionschef Dr. Gerhard Veits. Von der Verwaltung war zu hören, derzeit könne der Bedarf abgedeckt werden. Man werde auf die sich in den kommenden Jahren veränderten Gegebenheiten reagieren und die Anzahl der Plätze sukzessive erhöhen, dies sei auch in der Vergangenheit immer gelungen.