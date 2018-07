Große Werbetafeln und Plakate kündigen im Stadtgebiet den Beginn der Kampagne "ECHT.Wiesloch" an. Die Weinstadt wirbt so für ihr umfangreiches Angebot in Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung. Foto: Pfeifer

Wiesloch. (hds) Die Weinstadt positionieren, die Werbetrommel rühren und die Vorteile aufzeigen, die Wiesloch auszeichnen: So lautet der Anspruch der "Buy local"-Kampagne der Stadt Wiesloch, des Vereins Stadtmarketing und der "Wiesloch Card", die jetzt beim Neujahrempfang den Startschuss für das gemeinsame Projekt gaben. Bereits im Vorfeld hatten sich bei einer Veranstaltung viele innenstädtische Einzelhändler, Apotheken, Gastronomen und Dienstleister über die Zielsetzung informieren lassen. Schrittweise wird die Kampagne in den kommenden Monaten auf alle Angebote der Stadt ausgeweitet, es werden unter anderem auch Ärzte und Handwerker mit einbezogen und so das gesamte Wiesloch-Spektrum aufgezeigt.

Die "ECHT.Wiesloch"-Werbekampagne, die auf zwei Jahre angelegt ist, soll einer breiten Öffentlichkeit die "Einzigartigkeit" Wieslochs präsentieren. "Wiesloch ist eine attraktive Stadt und bietet umfassende Einkaufsmöglichkeiten, diverse gastronomische Angebote und einen hohen Wohlfühlcharakter für Bürger, aber auch für Touristen und Wiesloch-Bummler aus nah und fern", sind sich Ines Adam von der Stadtverwaltung und Michael Maier, Geschäftsführer des Vereins Stadtmarketing, einig. Bei beiden laufen die organisatorischen Fäden zusammen.

"ECHT.Wiesloch" will mit Charme, Herzlichkeit und Humor Geschichten erzählen, die zeigen, wie attraktiv und einzigartig Wiesloch ist. Auf kleinen Kärtchen wurden "echte" Wieslocher abgebildet, die in kleinen Szenen auf die vielfältigen Vorteile hinweisen. Ziel ist, darauf aufmerksam zu machen, dass viele Menschen einen persönlichen Grund haben, in Wiesloch einzukaufen, Dienstleister in Anspruch zu nehmen oder hier Banken oder Ärzte aufzusuchen. "ECHT.Wiesloch" zeigt die aktuelle Bandbreite des Dienstleistungsangebots auf und will noch mehr Menschen animieren, lokal zu konsumieren und ein Stück weit auf Bestellungen im Internet beziehungsweise auf die Fahrt ins nächste Einkaufszentrum oder die nächste Großstadt zu verzichten.

Denn jeder Euro, der in der eigenen Stadt ausgegeben werde, so die Initiatoren, trage zur Lebensqualität von Wiesloch bei. Der Mehrwert eines Einkaufs sei nachhaltig im kulturellen, sozialen oder gesellschaftlichen Leben der Weinstadt spürbar. Qualifizierte Ausbildungs- und faire Arbeitsplätze würden geschaffen und der Erhalt eines attraktiven, vertrauensvollen und individuellen Einkaufs- und Freizeitangebots sorge für eine Wohlfühlatmosphäre.

Pünktlich zum Auftakt präsentiert sich die Einkaufsstadt den Kunden auch online als Gesamtpaket. Dazu geht die Homepage www.echt-wiesloch.de an den Start. Diese löst die bestehende Seite des Stadtmarketing-Vereins (www.wieslochbummeln.de) ab und gibt eine umfassende Übersicht des Angebots in der Weinstadt per Mausklick. Auf der Seite entsteht aktuell zum einen ein digitales Branchenbuch. Hier sollen sich möglichst viele Geschäfte, Dienstleister, Gastronomen, Apotheken und Ärzte vorstellen.

Auf einer Stadtkarte können Nutzer nach Branchen oder Anbietern suchen oder in verschiedenen Kategorien stöbern. Zum anderen wird die Rubrik "Schaufenster" nach und nach mit Leben gefüllt: Hier locken dann besondere Aktionen, Bestsellerangebote, Gutscheine und Wiesloch-Produkte zu einem individuellen Einkauf in Wiesloch.

Informationen zum beliebten Bonussystem "Wiesloch Card" und zu den "Wiesloch Talern" finden sich hier ebenso wie weitere Hintergründe zu "ECHT.Wiesloch".