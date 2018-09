Wiesloch. (hds) "Wir wollen uns vor Ort nicht nur über den Baufortschritt informieren, sondern auch über die Rahmenbedingungen der Unterbringung sprechen", umriss der Grünen-Landtagsabgeordnete Kai Schmidt-Eisenlohr die Intention eines Besuchs auf der Baustelle der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber an der Schwetzinger Straße in Wiesloch. Gemeinsam mit den Grünen-Kreisräten Ralf Frühwirt und Jürgen Kretz, Vertretern des Rhein-Neckar-Kreises und weiteren Mandatsträgern der Grünen wollte man sich ein genaues Bild über die aktuelle Lage machen.

Joachim Bauer, Leitender Regierungsdirektor beim Kreis und stellvertretender Landrat, gab einen Bericht zur derzeitigen Lage ab. "Wir werden derzeit von den Flüchtlingsströmen überrollt", so Bauer. In Baden-Württemberg müssten täglich 500 Flüchtlinge aufgenommen werden, Tendenz steigend. "Für uns als Kreis eine große Herausforderung, denn auch die Zuteilungen in unsere Region steigen ständig an." Nach Worten Bauers muss man allein im September mehr als 200 Flüchtlinge unterbringen.

Die Situation in Wiesloch bezeichnete er aufgrund der Tatsache, dass "hier alle an einem Strang ziehen", als optimal. Man habe sich hier schon frühzeitig auf den Flüchtlingsstrom einstellen können (Anfang des kommenden Jahres werden 240 Personen in der neuen Gemeinschaftsunterkunft untergebracht werden). Noch nicht in trockenen Tüchern sei eine eventuelle Erweiterung, aber es seien schon erste Gespräche mit den Verantwortlichen bei der Stadt Wiesloch geführt worden. "Wir müssen fast täglich bei Städten und Gemeinden vorsprechen, um weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen", erklärte Bauer.

Eine mittelfristige Planung sei aufgrund der aktuellen Situation kaum mehr möglich. "Wir denken von Woche zu Woche, haben unterschiedliche Konzepte, aber nicht überall ist die Lage so befriedigend wie hier in Wiesloch", sagte Joachim Bauer.

Wichtig war es der Grünen-Delegation zu erfahren, ob das Gebäude den gesetzlichen Vorgaben einer menschenwürdigen Unterbringung entspricht. Hinterfragt wurden die soziale Betreuung (zwei Sozialarbeiter sind ständig auf dem Gelände anwesend) und die ärztliche Versorgung. Auch die schulische Ausbildung der Flüchtlingskinder stand im Mittelpunkt des Interesses. "Wir haben hier in Wiesloch sicherlich eine positive Willkommenskultur", meinte Schmidt-Eisenlohr. Bürgerschaftliches Engagement auf Ehrenamtsbasis und eine gute Vernetzung mit den Aktivitäten des Kreises und der Stadt wurden von ihm besonders hervorgehoben.