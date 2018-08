Die Vorbereitungen fürs Winzerfest 2016 laufen auf Hochtouren, wie unsere Schnappschüsse vom Festplatz zeigen. Neu in diesem Jahr: Das Festgeschehen verlagert sich von der Winzerfesthalle in das Zelt auf dem Festplatz. Vergnügungspark-Chef Willi Lowinger und Tochter Karen schauen, dass jeder Betrieb seinen Standplatz findet. Fotos: Pfeifer

Die Vorbereitungen fürs Winzerfest 2016 laufen auf Hochtouren, wie unsere Schnappschüsse vom Festplatz zeigen. Neu in diesem Jahr: Das Festgeschehen verlagert sich von der Winzerfesthalle in das Zelt auf dem Festplatz. Vergnügungspark-Chef Willi Lowinger und Tochter Karen schauen, dass jeder Betrieb seinen Standplatz findet. Fotos: Pfeifer

Die Vorbereitungen fürs Winzerfest 2016 laufen auf Hochtouren, wie unsere Schnappschüsse vom Festplatz zeigen. Neu in diesem Jahr: Das Festgeschehen verlagert sich von der Winzerfesthalle in das Zelt auf dem Festplatz. Vergnügungspark-Chef Willi Lowinger und Tochter Karen schauen, dass jeder Betrieb seinen Standplatz findet. Fotos: Pfeifer

Die Vorbereitungen fürs Winzerfest 2016 laufen auf Hochtouren, wie unsere Schnappschüsse vom Festplatz zeigen. Neu in diesem Jahr: Das Festgeschehen verlagert sich von der Winzerfesthalle in das Zelt auf dem Festplatz. Vergnügungspark-Chef Willi Lowinger und Tochter Karen schauen, dass jeder Betrieb seinen Standplatz findet. Fotos: Pfeifer

Die Vorbereitungen fürs Winzerfest 2016 laufen auf Hochtouren, wie unsere Schnappschüsse vom Festplatz zeigen. Neu in diesem Jahr: Das Festgeschehen verlagert sich von der Winzerfesthalle in das Zelt auf dem Festplatz. Vergnügungspark-Chef Willi Lowinger und Tochter Karen schauen, dass jeder Betrieb seinen Standplatz findet. Fotos: Pfeifer

Die Aufbauarbeiten für das Winzerfest laufen auf Hochtouren - Auf dem Festplatz rücken alle ein bisschen zusammen

Wiesloch. (hds) Willi Lowinger wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die letzten Tage vor dem Startschuss zum diesjährigen Winzerfest sind für den Chef des Festplatzes, mal wieder, anstrengend. "Zum Glück sind viele Schausteller diesmal schon frühzeitig angereist", gibt er sich im Schatten seines eigenen Weindorfes zuversichtlich. Die Ruhe auf dem Freigelände in unmittelbarer Nachbarschaft der Eisweinhalle ist jedoch trügerisch.

"In der Nacht kommt noch ein Schausteller angereist, der bis in die späten Abendstunden noch in Bad Kreuznach zugange ist, und einen Tag später ein Kollege aus Holland mit seinem Stand für das Armbrustschießen", berichtet Lowinger, seinen Lageplan intensiv studierend. In diesem Jahr mussten die einzelnen Stellplätze etwas verschoben werden, wegen des großen Zeltes an der westlichen Stirnseite des Geländes. "Und wir haben ein paar Schausteller weniger als früher. Klar, wir haben nicht so viel Platz", stellt das Schausteller-Urgestein fest. Dies stört allerdings wohl nicht, eher im Gegenteil, denn so rückt alles etwas enger zusammen.

Einige Meter weiter wird fleißig geschraubt, mit Putzutensilien alles auf Hochglanz gebracht, sodass es am morgigen Freitag, am Vortag der offiziellen Eröffnung, losgehen kann. Beim Rundgang fallen dann die Attraktionen gleich ins Auge. Unter dem Titel "Night-Style" können die fahrlustigen Besucher ihren Mut in einer Gondel beweisen, die sich zwischendurch schon mal überschlägt.

Etwas gemütlicher geht es ein paar Meter weiter zu, eine Schaukel namens "Frisby" wartet bereits auf die ersten Gäste. Ein Gebilde, einer Krake ähnelnd, wartet als "Polyp" mit seinen langen Armen auf all jene, die sich weder vor Tempo noch vor spektakulären Drehungen fürchten. "Aber keine Angst, alle unsere Angebote sind für die gesamte Familie geeignet", beruhigt Lowinger bereits im Vorfeld. Aber es stehen nicht nur die Fahrgeschäfte im Mittelpunkt. An verschiedenen Ecken wird selbstverständlich für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt sein, und zwar in jeglicher Geschmacksrichtung. Vom deftigen Steak bis hin zu süßen Köstlichkeiten wird es an nichts fehlen.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Sicherheit. So wurde die Zahl der Security-Mitarbeiter erhöht, das Geschehen wird im Zelt, auf dem Platz und an den jeweiligen Eingängen überwacht, zudem hat man sich bereits im Vorfeld mit der Polizei abgesprochen. "Wie ich gehört habe, soll das alles bestens klappen", hofft Lowinger auf ein ruhiges und friedliches Winzerfest.

Auch in diesem Jahr hat es viele Stamm-Aussteller nach Wiesloch gezogen. "Die wollen in jedem Jahr ihren alten Platz vom Vorjahr wieder haben", so Karen Lowinger. Die Tochter tritt schrittweise in die Fußstapfen des Vaters, der in diesen Tagen seinen 70. Geburtstag feiern konnte. Am Winzerfest selbst wird er am Samstag, 27. August, Oberbürgermeister Dirk Elkemann, dessen Vorgänger Franz Schaidhammer und Ken Malone, Verwaltungschef aus Sturgis, der amerikanischen Partnerstadt von Wiesloch, Gelegenheit an seinem Stand geben, Wein für jeweils einen Euro auszuschenken. "Wir werden anschließend beraten, welcher sozialen Einrichtung wir den Betrag übergeben werden. Selbstverständlich lege ich da noch was drauf", verspricht der Willi. Ausgeschenkt wird zwischen 16 und 17 Uhr direkt gegenüber dem Zelteingang. Am 31. August locken die Schausteller mit dem traditionellen Familientag, dann purzeln die Preise an den Fahrgeschäften. Schräg gegenüber, im Gerbersruhpark, wird bis zum Start noch eine Weinlounge aufgestellt, um so die Idylle des Parks, vor allem in den Abendstunden, nutzen zu können. Bereits im Vorjahr hatte die Stadt neue Lichterketten besorgt, die für eine gemütliche Illumination sorgen werden.

Während der Woche und an den Sonntagen ist der Vergnügungspark jeweils bis Mitternacht geöffnet, freitags und samstags schließen die Buden erst um ein Uhr in der Nacht. "Wir sind bestens gerüstet und ich bin überzeugt, dass wir mit dem neuen Konzept bei den Besuchern gut ankommen werden", gibt sich Lowinger optimistisch. Am Abschlusssonntag, dem 4. September, steht das große Feuerwerk auf dem Programm (gegen 21.30 Uhr). Jetzt gilt es nur noch, in Sachen Wetter die Daumen zu drücken. Die Auguren verkünden für die kommenden Tage tropische Temperaturen. Für den Getränkeumsatz sicherlich keine schlechte Vorhersage.