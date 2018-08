Wiesloch. (hds) "Wir haben den Pakt mit Petrus um ein weiteres Jahr verlängert." So Uwe Dörner, der Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing, bei der offiziellen Vorstellung des Programms für das Stadtfest. Von 4. bis 6. Juli werden in Wiesloch bis zu 30.000 Besucher erwartet, denen nach Worten der Organisatoren in der Innenstadt eine "kulinarische und musikalische Genussmeile" geboten wird. In den zurückliegenden Jahren half das stets optimale Wetter, das Fest zu einem Renner für Gäste - auch aus den umliegenden Städten - werden zu lassen.

Unter dem Motto "genießen, shoppen, feiern" wird seitens der Gastronomie wieder kulinarische Vielfalt geboten. "Wir haben Altbewährtes dabei, aber auch Neues im Angebot", informierte Klaus Michael Schindlmeier, der zweite Vorsitzende des Vereins. 22 Gastronomen werden Speisen und Getränke anbieten. Ergänzt werden die Gaumenfreuden durch die Auftritte zahlreicher Bands. Auf diesmal elf Bühnen, verteilt im gesamten Stadtgebiet, wird akustische Vielfalt geboten. Von "Wildbach aus Tirol", längst Stammgäste beim Stadtfest, am Eröffnungstag, dem 4. Juli, auf dem Marktplatz, über die "ZAP-Gang" in "Schmidts Alten Schlachthof" bis hin zu "No Speech", die die Besucher auf dem Adenauerplatz unterhalten, wird eine große Bandbreite geboten. "Wir sind natürlich bemüht, den Lärmpegel in einem erträglichen Rahmen zu halten und sind mit einem kleinen Team unterwegs, das auch zu überprüfen", so Schindlmeier.

Am Sonntag, 6. Juli, öffnen außerdem die Geschäfte Tor und Tür, und zwar von 13 bis 18 Uhr. "Wir wollen uns als attraktive Einkaufsstadt präsentieren", so Uwe Dörner. Zudem präsentieren sich Vereine und Institutionen. Auf der "Städtischen Bühne" (evangelischer Kirchplatz) und auch an anderen Stellen in der Stadt wird die sportliche und kulturelle Vielfalt gezeigt. So treten beispielsweise am Samstag und Sonntag verschiedene Ensembles der Musikschule Südliche Bergstraße auf, es gibt Tanzvorführungen und auch die Sportvereine geben einen anschaulichen Einblick in ihre Arbeit.

Auch in Sachen Fußball-WM ist man gerüstet. Sollte die deutsche Nationalmannschaft Gruppenerster werden und dann auch das Viertelfinale erreichen, steht am 4. Juli um 18 Uhr die entsprechende Partie an. "In der Stadt gibt es genügend Möglichkeiten, das Spiel zu sehen und bezüglich der offiziellen Eröffnung haben wir uns mal auf 20 Uhr vorbereitet", sieht Uwe Dörner keinerlei Probleme. Der Startschuss durch OB Franz Schaidhammer wird - und bei einer Verlängerung eben später - bei "Theo" (Odysseus) an der Ecke Hauptstraße 140 fallen.

Alles Wissenswerte zum Stadtfest ist in einem kompakten Heftchen zusammengefasst, in dem alle Programmpunkte mit Uhrzeiten, aber auch das gastronomische Angebot nachzulesen sind. Ebenfalls neu aufgelegt wurde jetzt der aktualisierte Gastronomie-Führer. Beide Heftchen wurden jeweils in einer Auflage von 20.000 Exemplaren gedruckt. Ausgelegt sind sie in vielen Geschäften, Gastronomiebetrieben und auch bei der Stadtverwaltung.