Wiesloch. (pol/rl) Bei einem Frontalzusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto wurden Donnerstagmittag, 24. Juli, zwei Menschen schwer verletzt. Laut Polizei war der 7,5-Tonner gegen 12 Uhr auf der Heidelberger Straße unterwegs und geriet plötzlich auf die Gegenfahrbahn. In Höhe der Zeppelinstraße stieß der Laster frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Bei dem Aufprall drehte die Wucht des Lasters das Auto und schob es rund 30 Meter zurück. Beim Aufprall wurden beide Fahrer schwer verletzt und kamen per Rettungsfahrzeugen in eine Heidelberger Klinik.

An dem Auto entstand Totalschaden, ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Fahrzeugteile beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 15.000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Unfallfahrzeuge musste die Heidelberger Straße bis nach 15 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.